У Авакова рассказали о новых правилах самоизоляции и обсервации для приезжающих в Украину

Самоизоляция стала менее обязательной

В воскресенье, 28 июня, в пресс-центре Министерства внутренних дел опубликовали сведения об изменениях в правилах самоизоляции и обсервации граждан, которые были приняты Кабмином в четверг, во время заседания правительства.

Как заявили в МВД, в постановлении Камбина о внедрении карантина по всей территории Украины теперь существуют новые нормы.

В частности, прекращение самоизоляции или обсервации приехавшего из страны с широким уровнем распространения коронавируса или прибывшего из оккупированных территорий в случае получения отрицательных ПЦР-тестов.

Также вообще исключенными из перечня обязательных для самоизоляции граждан оказались представители Миссии Международного Комитета Красного Креста, а также сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, которые катаются на оккупированные территории.

Упрощенные условия для пересечения КПВВ без задержки в 14 дней в правительстве создали для абитуриентов, которые выезжают из Крыма, "ДНР" или "ЛНР" для поступления в украинские ВУЗы. Более того, с собой будущие студенты-льготники могут протащить одного сопровождающего взрослого.

Что же касается иностранцев, то для них обязательно наличие полиса страхования, который мог бы покрыть расходы на лечение коронавируса в случае, если человек заболеет.

Эпичным выглядит тот факт, что в Кабмине решили прописывать в своих документах отмену обязательной самоизоляции или ее прекращение на фоне того, что большинство прибывающих в Украину этих норм никогда и не придерживалось.

Достаточно вспомнить вспышку заражений коронавирусом в Бердянске месяц назад, когда приехавшая на маршруточке Москва - Киев ватница на третий день после пересечения границы умчалась в больницу. Но за время пребывания на родине успела заразить несколько человек, с которыми тусила. Точно так же обстоят дела и в данный момент. К примеру, в Краматорске буквально на днях выяснилось, что вернувшаяся на днях с территории страны-агрессора женщина также заболела COVID-19 и инфицировала других. В самоизоляции она не находилась ни секунды. Более того, от нее этого и не требовали.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на второе место среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.