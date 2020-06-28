Антирекорд для выходных: в Украине выявили 917 новых зараженных COVID-19

Приросты зараженных коронавирусом в Украине одни из самых высоких в Европе

Вопреки традиции, которую в МОЗ внедрили в с началом карантина, в субботу, 27 июня, лаборатории Центра общественного здоровья не снижали свою работоспособность в два с лишним раза.

Вместо обычных 6 тысяч тестов и 300-400 найденных зараженных за минувшие сутки обнаружили 917 больных коронавирусом.

Кроме того, в больницах страны скончались от недуга 19 человек.

Как утверждают в ЦОЗ, даже намеков на сдвиги в положительную сторону пока нет. Об этом четко свидетельствует соотношение количества выздоровевших пациентов к новым зараженным: 233 против 917. Кроме того, нужно учитывать, что реальная цифра заболевших может быть куда большей.

"Всего с начала пандемии в Украине заразились 42 982 человека. 1129 случая оказались летальными, а 18 934 инфицированных выздоровели, - отметили в ведомстве. - Больше всего новых случаев за минувшие сутки обнаружили во Львовсвой - 173, и в Ровенской области - 93".

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на второе место среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.