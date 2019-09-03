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Творец хаоса: 25-летний гонщик-беспредельщик развалил элитную "Ауди" (ВИДЕО)

13:20
Мажор Сергей Яковлев развалил две машины - фото 1
Мажор Сергей Яковлев развалил две машины

Достаточно юный блогер из Одессы Сергей Яковлев прославился тем, что постоянно нарушал правила дорожного движения и выкладывал соответствующие видео в Instagram. Скорее всего, схемку вел он и во вторник, 2 сентября, когда случилось неминуемое.

"Ауди" мажора-беспредельника на реверсивной полосе моста Патона на полном ходу влетела в Volkswagen.

В ДТП погиб знаменитый украинский кобзарь

Лобовое столкновение легковушек произошло днем 2 сентября. По данным гонщик на Audi, лавируя между авто, несся на бешеной скорости в сторону правого берега. В это время на полосу реверсивного движения выехал "Фольц", но ДТП было уже не избежать.

Творец хаоса: 25-летний гонщик-беспредельщик развалил элитную 'Ауди' (ВИДЕО) - фото 186994

От удара у "окольцованного немца" отлетел двигатель, а саму машину развернуло и унесло в отбойник.

Творец хаоса: 25-летний гонщик-беспредельщик развалил элитную 'Ауди' (ВИДЕО) - фото 186995

В итоге 25-летний водила "Ауди" и пассажир машины получили тяжелейшие травмы. В тяжелом состоянии их госпитализировали медики "скорой".

Водитель Volkswagen также пострадал в аварии, но значительно меньше - он был в сознании вплоть до приезда "скорой". Обе машины в "тотале".

По факту нарушения правил дорожного движения открыто уголовное дело. Страницу "творца хаоса" Сергея Яковлева в соцсети удалили вскоре после аварии.

Творец хаоса: 25-летний гонщик-беспредельщик развалил элитную 'Ауди' (ВИДЕО) - фото 186996

Смотрите видео жесткого ДТП на мосту Патона в Киеве онлайн:

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