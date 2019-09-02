В ДТП погиб знаменитый украинский кобзарь

Василь Жданкин погиб в ДТП возле своего дома

Вечером в понедельник, 2 сентября, трагически оборвалась жизнь выдающегося украинского музыканта - Василя Жданкина.

О трагическом инциденте сообщил в соцсетях тернопольский жуналист Михаил Маслий.

По его словам, ДТП произошло вечером в понедельник в Кременце Тернопольской области. Музыкант около 20:00 возвращался домой на своем скутере и был сбит проезжавшим авто в каких-то нескольких сотнях метрах от своего дома.

Василь Жданкин был одним из основоположников украинской музыки времен Независимости. Он стал широко известен после участия в легендарном фестивале Червона Рута 1989, где Жданкин получил гран-при.

Одной из самых изестных песен Жданкина - "Чуєш, брате мій".

Выдающемуся кобзарю шел 62 год.