Турция вводит карантин выходного дня с комендантским часом

21:04 17 ноября,

Турция идет на радикальные меры / aa.com.tr

Виток пандемии коронавируса в Турции решили останавливать куда более жесткими мерами, чем в Украине.

Во вторник, 17 ноября, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах в стране из-за коронавируса.

Так, торговые центры, рынки и парикмахерские смогут работать только в дневное время — с 10 до 20 часов. Бары и рестораны смогут работать только на вынос. Все кинотеатры будут закрыты как минимум до конца года, школы переведут на удаленное обучение.

По выходным в Турции объявлен комендантский час, выход на улицу будет запрещен с 20:00 до 10:00.

В последние дни в Турции ежедневно фиксируется более трех тысяч случаев заболевания коронавирусом; это число быстро растет — еще в конце октября ежедневно заболевали только около двух тысяч человек. На апрельском пике в Турции было более четырех с половиной тысяч заболевших в день.

В Украине, напомним, ежедневная "норма" - около 10-12 тысяч, в стране с прошлой недели введен "карантин выходного дня". Это решение властей в Киеве вызвало бурю непонимания на местах и повсеместно саботируется.