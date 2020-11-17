Турция вводит карантин выходного дня с комендантским часом
Виток пандемии коронавируса в Турции решили останавливать куда более жесткими мерами, чем в Украине.
Во вторник, 17 ноября, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах в стране из-за коронавируса.
Так, торговые центры, рынки и парикмахерские смогут работать только в дневное время — с 10 до 20 часов. Бары и рестораны смогут работать только на вынос. Все кинотеатры будут закрыты как минимум до конца года, школы переведут на удаленное обучение.
По выходным в Турции объявлен комендантский час, выход на улицу будет запрещен с 20:00 до 10:00.
В последние дни в Турции ежедневно фиксируется более трех тысяч случаев заболевания коронавирусом; это число быстро растет — еще в конце октября ежедневно заболевали только около двух тысяч человек. На апрельском пике в Турции было более четырех с половиной тысяч заболевших в день.
В Украине, напомним, ежедневная "норма" - около 10-12 тысяч, в стране с прошлой недели введен "карантин выходного дня". Это решение властей в Киеве вызвало бурю непонимания на местах и повсеместно саботируется.