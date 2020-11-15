Австрия вводит жесткий локдаун

Курц призвал к жестким мерам / kurier.at

В благополучной Австрии решили не сюсюкать и поступить кардинально в борьбе с коронавирусом - с 17 ноября в стране вводится жесточайший карантин.

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что с 17 ноября в стране введут новый локдаун, чтобы остановить распространение коронавируса. Ограничения будут действовать как минимум до 6 декабря, сообщает венская газета Kurier.

Согласно прелписанию властей, жителей Австрии обязали оставаться дома, разрешив выходить на улицу только в крайних случаях, например за продуктами или на работу. До этого жителям запрещали выходить из дома только с 20:00 до 6:00.

Также власти ограничили контакты граждан, разрешив им в течение дня встречаться только с одним человеком помимо семьи.

Большая часть магазинов закроется, открытыми останутся только аптеки, а также магазины, торгующие продуктами и бытовой химией.

Власти Австрии также продлили ограничения на работу ресторанов и кафе. Кроме того, закроются школы — ученики перейдут на дистанционное обучение.

Себастьян Курц призвал жителей Австрии ни с кем не встречаться в ближайшие недели. Он отметил, что локдаун — «единственное рабочее средство» в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что 12 и 13 ноября впервые за время пандемии в Австрии ежедневно регистрировали более девяти тысяч новых случаев COVID-19. За последние сутки, по данным на утро 14 ноября, вирус в стране выявили у 7063 человек. Общее число выявленных случаев коронавируса в Австрии превысило 198 тысяч. Больше 119 тысяч человек выздоровели, еще 1746 человек умерли.

В Украине жесткий локдаун не планируется, хотя ситуация с числом заболевших вполне схожая, учитывая ситуацию с тестированием, но при этом не сопоставим уровень медицины в двух странах. Тем не менее, в Украине даже инициатива властей о введении карантина выходного дня вызвала бурные протесты и саботаж на местах.