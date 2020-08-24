Турчинов допустил деоккупацию Крыма прямо сейчас – заявление

Турчинов допустил деоккупацию Крыма прямо сейчас – заявление

Экс-глава СНБО Александр Турчинов допустил быструю деоккупацию Крыма, однако нынешняя власть к этому не готова.

Об этом политик рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Много людей причастны к этому (аннексии Крыма – прим. ред.), начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашиваться будут не они. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти. Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что "договорняк" с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли", - заявил Александр Турчинов.

Как именно Украина может вернуть оккупированный Крым, экс-глава СНБО не уточнил.

Отметим, что…

После аннексии Крыма, россияне начали наращивание своего присутствия в акватории Черного моря. Апелляция Украины к международным органам действенного результата пока ято не возымела.

На данный момент украинская разведка регулярно мониторит ситуацию на оккупированном полуострове. По словам главы ООС Сергея Наева, данных об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, на данный момент у нас не имеется.

Для противодействия возможному вторжению РФ, ВСУ регулярно укрепляет обороноспособность Украины на крымском направлении.