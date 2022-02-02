Трухіна з ганьбою вигнали зі "Слуги народу"

Твоє обличчя, коли підставив Президента

Після оприлюднення серпневого відео з місця ДТП, яку скоїв нардеп Трухін, для нього почалися важкі часи.

Наступного дня після прем'єри на Українські правді вже колишні колеги з монобільшості постановили гнати Сашка зі "Слуги Народу".

"Олександра Трухіна виключили з партії «Слуга Народу» Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії", - зазначає партійна пресслужба.

Партія також закликає фракцію «Слуги народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення», - йдеться у заяві Олени Шуляк.

Ще вчора Трухіна злив топСлуга Арахамія:

Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання.

Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга Народу». Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування.

А в інших питаннях Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством, щоб уже не нам, а суспільству дати відповіді на питання, які стосуються ДТП і всього того, що відбувалося після нього.

Від самого "рішали" поки відгуків не було. Цілком можливо, що він десь пішов і "загубився у лісі".