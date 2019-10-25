Трое нардепов от "Слуги народа" готовы сдать коллег-взяточников

Холодницкий заслушает свидетелей о взяточничестве "Слуг народа"

Как только сотрудники САП решили открыть уголовное дело против народных депутатов из президентской партии, к правоохранителям тут же побежали "слуги народа", которые заявили о готовности стать свидетелями преступления других членов Зе команды.

Глава САП Назар Холодницкий заявил о троих парламентариев из "Слуги народа", которые готовы давать показания против других членов фракции.

По его словам, за сутки с момента объявления об открытии производства к нему на прием записались несколько народных избранников.

- Все они выразили желание дать объяснения по этому делу. Нардепы, "Слуги". Трое. Первая, кто обратилась, – это Ольга Василевская. Я это говорю, потому что она сама уже об этом написала, - отметил Холодницкий. - Других называть не буду. Тайна следствия.

По словам правоохранителя-антикоруппционера, сейчас детективы НАБУ еще не знают, кому именно можно было бы объявить подозрения о взяточничестве, но работают над этим.

Напомним, в САП открыли уголовное дело против 11 членов Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики от "Слуги народа". Они якобы получили по 30 тысяч долларов за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Фактически же к уголовке привел внутренний скандал между мажоритарщиками Коломойского и депутатами-списочниками, которые сражаются между собой и за сферы влияния, и за продавливание нужных той или иной группе решений.

Причем отказ рекомендовать закон к принятию был выгоден соратнику Коломойского Александру Яценко, который может быть лишен баблишка если только законопроект заработает. Среди заартачившихся и не пустивших документ на голосование - скандальный Александр Дубинский, которого в ВР и называют человеком днепровского олигарха.