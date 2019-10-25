Треть сотрудников ГПУ провалила первый же тест на переаттестацию

Первый же этап переаттестации отсеял треть прокуроров

В рамках реформирования прокуратуры подавшим заявки на переаттестацию предложили ответить на простейшие вопросы, связанные с законодательством. Справились далеко не все.

Как утверждает член кадровой комиссии ГПУ Александр Леменов, почти 30% прокуроров оказались совершенно профнепригодными.

-Те люди, которые не имеют вообще никаких знаний в области криминального права и криминального процесса, как показали результаты теста, не должны работать в ГПУ, так что речь идёт об очищении, - отметил правоохранитель. - Второй этап аттестации - тесты для определения аналитических и оперативных способностей - уже не отсеет столь большое количество прокуроров, ведь люди уже определенным образом продемонстрировали квалификационный уровень.

На третьем этапе переаттестации каждый сотрудник ГПУ пройдет собеседование со своими коллегами. Там и будут проверять добродетель прокуроров.

Как известно, отказавшихся пройти переаттестацию будут увольнять. При этом троих сотрудников уже лишили должностей по абсолютно надуманному поводу. Не из-за их провальной работы, а из-за "неправильно написанного заявления о желаний пройти переаттестацию". Под увольнение попали расследователи дел о расстреле активистов Евромайдана, а также их руководитель Сергей Горбатюк.

Как утверждают соратники Рябошапки, 11 тысяч 277 прокуроров, а также 1082 работника генпрокуратуры подали соответствующие нормам документы для прохождения всевозможных проверок и продолжения своей малополезной работы в правоохранительном ведомстве.

Инициированная новым главой ГПУ реформа, как он утверждает, нацелена на "разрыв неформальных альянсов судей, полиции и прокуроров в регионах".