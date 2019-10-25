Валерия Гонтарева Олег Гладковский Владимир Зеленский война на Донбассе

Треть сотрудников ГПУ провалила первый же тест на переаттестацию

10:00
Первый же этап переаттестации отсеял треть прокуроров - фото 1
Первый же этап переаттестации отсеял треть прокуроров

В рамках реформирования прокуратуры подавшим заявки на переаттестацию предложили ответить на простейшие вопросы, связанные с законодательством. Справились далеко не все.

Как утверждает член кадровой комиссии ГПУ Александр Леменов, почти 30% прокуроров оказались совершенно профнепригодными.

В ГПУ уволили главследователя по делу Майдана. Но он не хочет уходить

-Те люди, которые не имеют вообще никаких знаний в области криминального права и криминального процесса, как показали результаты теста, не должны работать в ГПУ, так что речь идёт об очищении, - отметил правоохранитель. - Второй этап аттестации - тесты для определения аналитических и оперативных способностей - уже не отсеет столь большое количество прокуроров, ведь люди уже определенным образом продемонстрировали квалификационный уровень.

На третьем этапе переаттестации каждый сотрудник ГПУ пройдет собеседование со своими коллегами. Там и будут проверять добродетель прокуроров.

Как известно, отказавшихся пройти переаттестацию будут увольнять. При этом троих сотрудников уже лишили должностей по абсолютно надуманному поводу. Не из-за их провальной работы, а из-за "неправильно написанного заявления о желаний пройти переаттестацию". Под увольнение попали расследователи дел о расстреле активистов Евромайдана, а также их руководитель Сергей Горбатюк.

Как утверждают соратники Рябошапки, 11 тысяч 277 прокуроров, а также 1082 работника генпрокуратуры подали соответствующие нормам документы для прохождения всевозможных проверок и продолжения своей малополезной работы в правоохранительном ведомстве.

Инициированная новым главой ГПУ реформа, как он утверждает, нацелена на "разрыв неформальных альянсов судей, полиции и прокуроров в регионах".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Руслан Рябошапка ГПУ Сергей Горбатюк переаттестация Генеральная прокуратура реформа Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Кабмине придумали новую схему по признанию "документов" из ОРДиЛО - фото 1
Кабмин решил признать "документы" "ДНР" и "ЛНР", но не все
09:00
Представил Медведчука: Арахамию сильно задел полиграф - фото 1
Представил Медведчука: Арахамию сильно задел полиграф
Вчера, 21:40
ГПУ возьмется за Богдана. В чем он заподозрен? - фото 1
ГПУ возьмется за Богдана. В чем он заподозрен? - СМИ
Вчера, 16:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
09:25
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
Вчера, 11:15
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Загрузка...