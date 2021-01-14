Трампу объявили уже второй импичмент, но ему ничего не будет

Трампа намекнули / NYP

Палата представителей американского конгресса в ночь на 14 января проголосовала за импичмент президенту США Дональда Трампа.

Конгрессмены утвердили обвинение Трампу в подстрекательстве к мятежу. Импичмент приняли большинством голосов представителей Демократической партии (222), кроме того, «за» проголосовали десять республиканцев.

Всего импичмент Трампу поддержали таким образом 232 члена палаты. Против высказались 197 конгрессменов, все они представляют республиканцев.

Трамп 12 января, как писал Bloomberg, «отверг любую ответственность» за штурм Еапитолия, а импичмент назвал «охотой на ведьм».

Вечером 13 января во время заседания палаты представителей Fox News распространил заявление Трампа, где он призвал «всех американцев к спокойствию».

«В свете сообщений о новых демонстрациях я настоятельно призываю к тому, чтобы никакого насилия, никаких нарушений закона и никакого вандализма не было. Это не то, за что выступаю я, не то, за что выступает Америка», —процитировал Трампа сайт телеканала.

Трампу объявляют импичмент уже второй раз. Как и в первом случае - ему ничего не грозит.

Дело в том, что отстранение Трампа теперь должен рассмотреть сенат, который до 19 января находится на каникулах, полномочия действующего президента США истекают 20 января.

Таким образом, остается один день, который будет посвящен инаугурации и на импичмент вряд ли будет время. С другой стороны, таким образом можно было навсегда избавиться от этого недорозумения и исключить новое выдвижение Трампа.