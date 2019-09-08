Трамп играл с котом лазерной указкой на фоне катаклизма

Трамп шалит

Президент США опубликовал у себя в твиттере странное видео, которое он наверняка считает забавным. Но это не так.

Утром в воскресенье, 8 сентября, в аккаунте президента США Дональда Трампа появилось вот это видео.

На нем президент США и самый влиятельный человек планеты играет с котом лазерной указкой. Делает это Трамп, следует признать, достаточно профессионально. Все это сопровождается музыкой из "Шоу Бенни Хилла"

Однако дело в том, что все это происходит на фоне фото карты, изображающей разгул стихии - ураган "Дориан", а также самого Трампа, который ее и демонстрирует.

Зачем это было сделано президентом, не сообщается, но ролик, который посмотрели уже несколько миллионов людей, спровоцировал шквал критики.

Ураган "Дориан" у берегов США:

Дело в том, что от последствий урагана погибли уже десятки людей, а потому добавлять в эту историю котика, пусть и милого, это перебор. Однако Трампу, как известно, нет никакого дела до мнения других людей.