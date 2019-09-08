Владимир Зеленский Владимир Цемах Олег Сенцов война на Донбассе

Трамп играл с котом лазерной указкой на фоне катаклизма

15:20
Трамп шалит - фото 1
Трамп шалит

Президент США опубликовал у себя в твиттере странное видео, которое он наверняка считает забавным. Но это не так.

Утром в воскресенье, 8 сентября, в аккаунте президента США Дональда Трампа появилось вот это видео.

На нем президент США и самый влиятельный человек планеты играет с котом лазерной указкой. Делает это Трамп, следует признать, достаточно профессионально. Все это сопровождается музыкой из "Шоу Бенни Хилла"

Однако дело в том, что все это происходит на фоне фото карты, изображающей разгул стихии - ураган "Дориан", а также самого Трампа, который ее и демонстрирует.

Зачем это было сделано президентом, не сообщается, но ролик, который посмотрели уже несколько миллионов людей, спровоцировал шквал критики.

Ураган "Дориан" у берегов США:

Дело в том, что от последствий урагана погибли уже десятки людей, а потому добавлять в эту историю котика, пусть и милого, это перебор. Однако Трампу, как известно, нет никакого дела до мнения других людей.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дональд Трамп паноптикум Новости Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Русские под видом выборов устроили цирк в оккупированном Крыму - фото 1
Русские под видом выборов устроили цирк в оккупированном Крыму
14:00
РФ вернет захваченные украинские корабли - фото 1
РФ вернет захваченные украинские корабли
09:00
Обмен пленными "35 на 35": РЕАКЦИЯ ЗАПАДА - фото 1
Пленные вернулись на Родину: РЕАКЦИЯ ЗАПАДА
Вчера, 22:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
16:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу
12:55
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...