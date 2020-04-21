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Тотальный апокалипсис: последствия пожаров в Чернобыльской зоне сняли на видео (ВИДЕО)

20:20
Огонь уничтожает Зону отчуждения - фото 1
Огонь уничтожает Зону отчуждения

Пока бойцы Нацгвардии спустя несколько недель постоянных поджогов наконец-то начали проводить антидиверсионные мероприятия, спасатели продолжают борьбу с не прекращающимися возгораниями на территории Зоны отчуждения. Но последствия возгораний уже сейчас можно назвать критическими.

Сколько гектаров лесов уничтожено огнем, количество погибших животных и уничтоженных сел, еще неизвестно.

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Во вторник, 21 апреля, на странице Dronarium Украина в Facebook появилось снятая с беспилотников видеозапись последствий пожара в Чернобыле.

В ходе съемок, которые длились несколько дней, операторы сумели запечатлеть жуткую картину горящих лесов, а также сотни квадратных метров обугленных деревьев и населенных пунктов.

"Граница с Беларусью. Овручский район. Житомирская область. Покажите обязательно тем, кто до сих пор сжигает траву, считая это нормальным", - написали авторы под видео.

Напомним, лесные пожары у Чернобыльской АЭС длятся уже три недели. Почти все очаги возгорания связаны с поджегами. При этом в правоохранительных ведомствах пытаться противодействовать диверсиям очень долго даже не думали. Лишь на днях Аваков заявил о создании спецгруппы по расследованию поджогов возле Припяти и Чернобыля.

На днях силовики приступили к так называемой "антидиверсионной операции", в которой принимает участие Нацгвардия.

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Пожар в Чернобыле ГСЧС пожар диверсия Арсен Аваков Новости
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