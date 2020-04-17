Радиоактивный пепел: Полиция Киевской области скрыла информацию о резонансном факте

Впрочем, ничего нового

ТЭС в Киевской области воплотила мечту русского пропагандиста Киселева о "радиоактивном пепле".

ТЭС под Киевом в Ивановском районе жгла радиоактивное дерево из Чернобыля. Количество радионуклидов в нем превышало норму, а все выбросы - тот самый "радиоактивный пепел" - шли в атмосферу. Теперь на ТЭС якобы завели уголовное дело по статье о загрязнении атмосферного воздуха.

По предварительной информации, в действиях должностных лиц Ивановской теплоэлектростанции возможны нарушения нормативно-правовых актов, ряда законов, таких как Об отходах, Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, Об охране окружающей природной среды.

В рамках уголовного производства правоохранители провели осмотр места происшествия, где изъяли образцы сырья, промышленных отходов и грунта.

О резонансном злодеянии сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, новость сопровождалась фотографиями с места преступления, доказывающими факт его совершения, однако по неизвестным пока причинам новость с сайта была удалена. При этом в кэше она, конечно, осталась.

Фото Нацполиции, которые копы более не желают демонстрировать

Расследование продолжается?

Отметим, что прямая ссылка на “убитую” статью выдает ошибку “404”

https://kv.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-kijivshhini-rozsliduje-zabrudnennya-povitrya-ta-zemel-na-Ivankivshhini/

Также скрыты публикации от "копов" по данному факту и в соцсетях.

Что задумали полицейские и нет ли здесь коррупции, а также попытке скрыть резонансное преступление - предстоит узнать.

Напомним, в районе Чернобыльской зоне и окрестностях периодически возникают лесные пожары, а сильный ветер разносит дым на сотни километров. Из-за чернобыльского дыма в четверг и пятница Киев фактически был переведен в режим ЧП и официально на время стал самым загрязненным городом планеты. Теперь оказывается, что у этого есть также и гомогенное объяснение.