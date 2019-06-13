Топовый суд страны: Барышевские судьи запретили работать заместителю главы НБУ

Екатерину Рожкову отстранили судьи из Барышевки

После крайне спорного решения о запрете на полеты для самолетов компании SkyUp не обладающий такими полномочиями суд Барышевки вынес еще одно идиотское постановление. И это играет на руку Коломойскому.

В четверг, 13 июня, в пресс-службе Национального банка Украины заявили о том, что узнали о решении из письма физического лица-участника судебного процесса.

"Согласно процессуального кодекса решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако пока мы не получали и не присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличие соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке", - отметили в регуляторе.

Какой именно судебный процесс рассматривают в Барышевском суде, неизвестно. Тем не менее, зашкваристое решение местных служителей Фемиды влезть в работу НБУ очень ярко вписывается общую картину происходящего.

Судя по всему, Барышевский районный суд не просто так принимает решения забирать лицензии и отстранять чиновников. Особенно с учетом того, что Екатерина Рожкова и руководство Нацбанка активно противодействуют Игорю Коломойскому в тяжбе по национализации "Приватбанка". Точно так же и лоукостер "Скай ап" мешает монополистам МАУ косить баблишко.

К примеру, слетать в Одессу после отмены рейсов карманного авиаперевозчика турфирмы JoinUp дешевле трех тысяч гривен стало просто невозможно. Раньше украинцы могли воспользоваться услугами Sky Up за всего восемь сотен гривен.