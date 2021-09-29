Топовый смартфон в компактном форм-факторе – iPhone 13 mini

Обновленная линейка смартфонов Apple, представленная на осенней презентации 14 сентября 2021 года, вызвала у публики противоречивые чувства.

С одной стороны, все четыре смартфона оказались ощутимо лучше своих предшественников по большинству аспектов, спорить с этим фактом бессмысленно. Но с другой – Apple не представили каких-то сногсшибательных инноваций, и это расстроило многих фанатов.

Люди, жаждавшие революции, не до конца понимают политику компании Apple под предводительством Тима Кука. Компания не стремится шокировать фанатов инновациями, её философия – предоставлять в пользование только максимально качественный, стабильный и проверенный продукт. Чтобы каждая функция, реализованная в смартфоне, действительно была полезной и необходимой. Проще говоря, Apple используют только проверенные и обкатанные технологии и стараются избегать каких-то сомнительных инноваций, которые не факт, что понравятся пользователям.

iPhone 13 mini – главная новинка 2021 года

Из всего модельного ряда наиболее интересным выглядит iPhone 13 mini, цена которого начинается с 28 тысяч гривен. Инженеры Apple отлично поработали и сумели устранить главный недостаток прошлогодней модели – увеличили время автономной работы почти на 20%. Достигнуть такого впечатляющего результата удалось благодаря трем моментам:

Оптимизация программного обеспечения. Переход на более энергоэффективные чипы Apple A15 Bionic, которые при большей производительности потребляют меньше энергии. Установка аккумулятора увеличенной емкости. Если в прошлом поколении была батарея на 2227 мАч, то теперь емкость аккумулятора возросла до 2438 мАч.

На практике всё это привело к тому, что iPhone 13 mini вполне способен составить конкуренцию полноразмерным флагманам по части автономности.

Кроме того, Apple реализовали ряд других улучшений в смартфоне:

Вместо вертикального расположения объективов их разместили по диагонали, что позволило освободить место для установки матрицы большего диаметра. Также Apple увеличили диаметр диафрагмы. Широкоугольный объектив теперь улавливает на 47% больше света, что положительно сказалось на качестве ночной съемки. Вырез на экране уменьшился примерно на 20%, а полезная площадь дисплея слегка увеличилась. Яркость дисплея Super Retina XDR увеличили на 28% - теперь информация на экране хорошо различима даже в погожий летний день. Внедрили улучшенную оптическую стабилизацию со сдвигом матрицы, так что теперь съемка фото и видео будет происходить в разы проще, а результат будет более качественным.

И единственным «негативным» изменением стало незначительное увеличение толщины корпуса – всего на 0.25 мм. На практике эта разница не ощущается никак, зато такое решение позволило инженерам установить в корпус аккумулятор большей емкости. Стоит ли новинка ваших денег – пусть каждый решает для себя сам, но невозможно отрицать тот факт, что iPhone 13 mini превосходит своего предшественника по большинству ключевых критериев.