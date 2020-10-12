Топовые видеокарты для игр по цене и качеству

14:58 12 октября,

Для сборки игрового компьютера нужен высокопроизводительный графический адаптер. В обзоре мы собрали 5 моделей с оптимальным соотношением цены и качества.

Топовые видеокарты для игр по цене и качеству

Для сборки игрового компьютера нужен высокопроизводительный графический адаптер. В обзоре мы собрали 5 моделей с оптимальным соотношением цены и качества. Видеокарты тянут любые игровые новинки 2020 года. Начнем с самых мощных решений.

ТОП-3 видеокарты

Модели относятся к среднему ценовому сегменту и, кроме игр, отлично справляются с запуском программ для дизайна.

Asus GeForce RTX 2070 Super Dual EVO

Видеоадаптер, в основе которого лежит популярный чип, разработанный командой Nvidia. Модель получила 8 Гб оперативной памяти быстродействующего стандарта GDDR6. Кстати, это последний выпущенный стандарт памяти.

У GPU хорошее охлаждение – радиатор с толстыми трубками и два вентилятора Axial-tech последнего поколения. Если температура видеоадаптера ниже 55°, вентилятор автоматически отключаются.

Nvidia GeForce RTX 2070

Модель в сборке от разработчика. Главное преимущество – это заводской разгон, но даже несмотря на разгон, чип чуть менее мощный, чем доработанный Asus. Купить видеокарту можно для одновременного вывода графики на 4 монитора. Для этого разработчики предусмотрели один HDMI порт и три разъема типа DisplayPort. Запускать игры можно на ультранастройках, получая при этом кадровую частоту до 60 FPS. Единственный недостаток заводской сборки – шумная работа охлаждающей системы.

Gigabyte Radeon RX 5700 Gaming OC

Закрывайте тройку лидеров графический процессор на базе чипа от AMD. Сам видеочип «горячий», из-за чего ему нужно хорошее охлаждение, о чем и позаботились разработчики Gigabyte.

Объем быстродействующей GDDR6 оперативной памяти также составляет 8 Гб. Базовая рабочая частота памяти – 1,4 ГГц, а процессорных ядер – 1,65 ГГц. Доступна одновременная поддержка четырех мониторов.

Немного менее производительные решения

Следующим двум GPU не хватило совсем немного, чтобы догнать тройку лидеров по уровню производительности.

MSI GeForce RTX 2060 Super

Отзывы пользователей указывают на то, что SUPER-версия видеочипа – более предпочтительный вариант. Даже если учесть, что цена видеокарты немного выше, чем базовой модели, то есть RTX 2060.

При работе с Full HD графикой можно свободно задавать максимальные настройки в играх. Более продвинутое разрешение – Ultra HD 4K, чип тоже поддерживает, но скорее всего настройки придется понижать. Как и модели из списка ТОП-3, GPU может одновременно взаимодействовать с четырьмя мониторами. Объем оперативной памяти – 8 Гб.

Недостаток модели – совместимость с драйверами. Пользователи часто сталкиваются с проблемой невозможности обновления драйверов, но в сети легко найти инструкции, которые помогут решить проблему.

Gigabyte Radeon RX 5700

Завершает обзор еще один видеоадаптер, построенный на базе чипа от AMD. Графический процессор выполнен по энергоэффективному 7-нанометровому техпроцессу. Подходит для Full HD и WQHD мониторов. Быстродействие в любых современных видеоиграх гарантировано.

Предусмотрен небольшой заводской разгон – до +2,3%. Разогнать видеочип вручную тоже можно. Объем ОЗУ составляет 8 Гб. Карта оборудована мощным и тихим охлаждением.