Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 2 выпуск онлайн - 06.09.2019

Топ-модель по-украински - участницы 3 сезона рвутся в бой

В пятницу, 6 сентября, академия моды Аллы Костромичевой на Новом канале гостеприимно раскрывает двери и приглашает к просмотру 2 выпуска третьего сезона шоу Топ-модель по-украински.

Телекастинги позади, состав участниц третьего сезона «Топ-модели по-украински» определен. Теперь начинается самое интересное - во втором выпуске девушки вступят в борьбу за победу в модельном реалити. Им предстоит обучиться дефиле, получить урок фотопозирования от Сони Плакидюк, а потом сразу пройти испытание финалом проекта. При этом участницы даже не подозревают, что жить они будут не в крутом особняке, и в обычной общаге...

А судьи шоу не подозревают, что у участниц будет свое мнение и свой взгляд на то, как все будет происходить. Девушки, которых эксперты реалити не успели отсмотреть на кастинге, решили взять инициативу в свои руки и устроили форменный фешн-бунт. Они ворвались в съемочный павильон, где проходил кастинг, сметая на своем пути двери и администраторов. "Мы считаем, что достойны места на этом проекте! – заявила одна из девушек. – В этом сезоне до выхода к экспертам нужно было пройти отборочное испытание – сделать групповые фотографии – снепы. Мы позировали по 10 человек! На подиум вызывали только тех, кто смог выделиться на фото. Но это не всегда было возможно. Лично меня просто закрыла собой конкурентка. Поэтому после окончания кастинга мы с оставшимися девушками пошли штурмовать подиум".

Бунт в студии Топ-модель по-украински

Соня Плакидюк попыталась взять ситуацию под контроль: "Вы что, глупенькие? Мы уже закончили кастинг. Идите домой". Но услышана не была. В итоге экспертам пришлось отложить дела и обратить внимание на "глас народа".

"Чувствовал себя, как в Верховной Раде: модели заблокировали трибуну, – пошутил Сергей Никитюк. – Девушки очень удивили нас своим поступком. Лично я был уже одной ногой в гримерке, а другой – в машине, которая везет меня домой отдыхать. А тут – бунт".

"А я чувствовала себя журналистом, который находится в горячей точке! – подключилась Алла Костромичева. – Даже начала вести репортаж из эпицентра событий! (смеется).

Эксперты третьего сезона Топ-модель по-украински вынуждены работать внеурочно

Девушки своего добились – эксперты дали им возможность пройти по подиуму. Это был быстрый показ – одна за другой, не останавливаясь. Алла и компания в это время отмечали по одной самой яркой конкурсантке. Если мнения экспертов совпадут – у кого-то из девушек появится шанс попасть на проект.

Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 2 выпуск онлайн - 06.09.2019

Выпуск будет доступен для просмотра в 19:00 в воскресенье, 8 сентября 2019.