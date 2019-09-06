Владимир Зеленский Владимир Цемах Верховна Рада война на Донбассе

Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 2 выпуск онлайн - 06.09.2019

13:00
Топ-модель по-украински - участницы 3 сезона рвутся в бой - фото 1
Топ-модель по-украински - участницы 3 сезона рвутся в бой

В пятницу, 6 сентября, академия моды Аллы Костромичевой на Новом канале гостеприимно раскрывает двери и приглашает к просмотру 2 выпуска третьего сезона шоу Топ-модель по-украински.

Телекастинги позади, состав участниц третьего сезона «Топ-модели по-украински» определен. Теперь начинается самое интересное - во втором выпуске девушки вступят в борьбу за победу в модельном реалити. Им предстоит обучиться дефиле, получить урок фотопозирования от Сони Плакидюк, а потом сразу пройти испытание финалом проекта. При этом участницы даже не подозревают, что жить они будут не в крутом особняке, и в обычной общаге...

Топ-модель по-украински 3 сезон - премьера 1 выпуска

А судьи шоу не подозревают, что у участниц будет свое мнение и свой взгляд на то, как все будет происходить. Девушки, которых эксперты реалити не успели отсмотреть на кастинге, решили взять инициативу в свои руки и устроили форменный фешн-бунт. Они ворвались в съемочный павильон, где проходил кастинг, сметая на своем пути двери и администраторов. "Мы считаем, что достойны места на этом проекте! – заявила одна из девушек. – В этом сезоне до выхода к экспертам нужно было пройти отборочное испытание – сделать групповые фотографии – снепы. Мы позировали по 10 человек! На подиум вызывали только тех, кто смог выделиться на фото. Но это не всегда было возможно. Лично меня просто закрыла собой конкурентка. Поэтому после окончания кастинга мы с оставшимися девушками пошли штурмовать подиум".

Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 2 выпуск онлайн - 06.09.2019 - фото 187167

Бунт в студии Топ-модель по-украински

Соня Плакидюк попыталась взять ситуацию под контроль: "Вы что, глупенькие? Мы уже закончили кастинг. Идите домой". Но услышана не была. В итоге экспертам пришлось отложить дела и обратить внимание на "глас народа".

"Чувствовал себя, как в Верховной Раде: модели заблокировали трибуну, – пошутил Сергей Никитюк. – Девушки очень удивили нас своим поступком. Лично я был уже одной ногой в гримерке, а другой – в машине, которая везет меня домой отдыхать. А тут – бунт".

"А я чувствовала себя журналистом, который находится в горячей точке! – подключилась Алла Костромичева. – Даже начала вести репортаж из эпицентра событий! (смеется).

Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 2 выпуск онлайн - 06.09.2019 - фото 187166

Эксперты третьего сезона Топ-модель по-украински вынуждены работать внеурочно

Девушки своего добились – эксперты дали им возможность пройти по подиуму. Это был быстрый показ – одна за другой, не останавливаясь. Алла и компания в это время отмечали по одной самой яркой конкурсантке. Если мнения экспертов совпадут – у кого-то из девушек появится шанс попасть на проект.

Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 2 выпуск онлайн - 06.09.2019

Выпуск будет доступен для просмотра в 19:00 в воскресенье, 8 сентября 2019.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Алла Костромичева Владимир Демчинский Новый канал Шоубиз Топ-модель по-украински
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Вилкул и Колесников лишились бессмертия - фото 1
Ручных депутатов Ахметова объявили в розыск
14:00
Кузьмин вновь на коне - фото 1
Беглый пособник Януковича нашелся... в Верховной Раде
11:40
BMW X5 - у Шуфрича таких три, другие нардепы несколько скромнее - фото 1
От мопеда до панамеры: На чем ездят народные депутаты
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу
Вчера, 22:00
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Загрузка...