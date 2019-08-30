Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 1 выпуск онлайн - 30.08.2019

Топ-модель по-украински - 3 сезон стартовал

В пятницу, 30 августа, в 19:00 на Новом канале стартует третий сезон шоу Топ-Модель по-украински, главным его отличием от предыдущих станет то, что он будет сугубо женским.

Первый выпуск нового сезона "Топ-модель по-украински" будет посвящен кастингам. Судьи присматриваются к участницам, а те - к судьям. Как и положено, все проходит в творческом ключе.

Три съемочных дня эксперты реалити во главе с ведущей Аллой Костромичевой отсматривали и отсеивали девушек, чтобы отобрать участниц сезона. Крутых претенденток было настолько много, что на телекастинг пригласили не 200 человек, как обычно, а сразу 300.

На подиуме девушки пели, танцевали, раздевались, читали стендапы и показывали актерские зарисовки. В последней случайно принял участие и новый эксперт Владимир Демчинский.

Владимир Демчинский в шоке от Маши - Топ-модель по-украински 3 - выпуск 1

"Дело было так. К нам вышла девушка по имени Маша, которая сказала, что по образованию она - актриса, - говорит Демчинский. - К тому времени мы просмотрели море девчонок, которые очень хотели нам понравиться. Поэтому Маше предложили сыграть обратную эмоцию – чтобы она постаралась вывести меня из себя, взбесить!".

Маша не растерялась и легко выполнила задание экспертов. Сначала спросила, что Вова тут делает, а потом ка-а-а-ак грюкнула кулаком по столу перед Демчинским. От неожиданности эксперт даже отпрянул, а все остальные округлили глаза от ужаса.

"В этот момент я поняла, что, возможно, переиграла, и что своим поведением отняла у себя место в проекте, - переживала девушка. - Просто хотела показать экспертам, что у меня есть не только светлая, но и темная сторона. Она проявлялась у меня в универе: когда мне не давали главных ролей, я все равно учила все тексты, приходила на все репетиции. И когда ведущие актрисы опаздывали или не приходили, я играла их мизансцены с их партнерами, и иногда даже отнимала таким образом их роли.

Участницы кастинга - Топ-модель по-украински 3 - выпуск 1

"Странно прозвучит, но мне кажется, что «качество» девушек в этом году было выше, чем в прошлом, – рассказывает Костромичева об участницах кастинга. – Я имею в виду параметры, внешность. Практически все участницы одинаковые по росту, нет откровенно невысоких девушек. И параметры если не модельные, то очень близкие к ним. А еще было много девушек с крутыми историями. В общем, кастингом я очень довольна.

Но были на отборе и моменты, которые Алле не понравились.

"Меня пугает повальное желание девушек прийти на проект, чтобы изменить свою жизнь, – говорит ведущая Нового канала. - Не любовь к моделингу, а нелюбовь к их нынешней жизни. Мне кажется, это очень грустно, когда ты занимаешься 10 лет балетом, или получила высшее образование в какой-то сфере, а потом приходишь и говоришь, что твоя жизнь ужасна, что ты не любишь свое дело, и поэтому «возьмите меня на проект». Ощущение, что девушки хотят переложить ответственность за свою жизнь на нас. Но мы в этом вопросе непреклонны: на «Топ-модель по-украински» из жалости не берем.

Эксперты шоу остались доволны увиденным - Топ-модель по-украински 3 - выпуск 1

Еще одна особенность телекастинга третьего сезона реалити - страсть к оголению

"В этом сезоне было сразу несколько девушек, которые показывали нам себя сразу во всей красе, – смеется Костромичева. - На подиум выходили и топлес, и поплес. А некоторые раздевались прямо перед нами, причем их об этом никто не просил. Каждому, конечно, свое. И может быть такой подход к делу и откроет этим девушкам какие-то двери. Но точно могу сказать: если бы эти девушки пришли на кастинг не к нам, а в модельное агентство, их бы туда даже не пустили. И не столько из-за наготы, сколько из-за полного отсутствия модельных параметров.

Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть онлайн 1 выпуск - анонс - 30.08.2019:

Другие подробности кастинга 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински" смотрите в прямом эфире на Новом канале, начало - трансляции - 30 августа, 19:00. Чуть позже онлайн появится на YouTube.