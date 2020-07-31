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Отвечал за безнал: из НБУ уволили заместителя главы Холода

15:00
Сергея Холода уволили с 3 августа - фото 1
Сергея Холода уволили с 3 августа

В пятницу, 30 июля, совет финансового регулятора решил лишить должности подавшего в отставку заместителя руководителя ведомства Сергея Холода.

Он проработал на позиции зама главы Нацбанка Якова Смолия с 2018-го года и отвечал за блок "платежные системы и денежное обращение".

В МВФ заявили, что новый глава Нацбанка должен продолжать политику Смолия

Как сообщили в пресс-службе НБУ, Холод подал заявление об отставке по собственному желанию после смены председателя правления Нацбанка.

- Будущий глава этого направления должен сохранить и приумножить достижения Национального банка в сфере внедрения безналичных расчетов и оптимизации наличного оборота в Украине, - подчеркнул действующий глава регулятора Кирилл Шевченко. - Холод уволен с 3 августа 2020.

Среди достижений уже лишенного должности чиновника в Нацбанке назвали распространение безналичных расчетов среди граждан, а также оптимизацию банкнотно-монетного ряда гривны, а также переход всей банковской системы на счета IBAN и развитие системы идентификации BankID.

Кто именно займет кресло Холода, пока неизвестно.

Напомним, 12 июля уже бывший глава НБУ Яков Смолий объявил о своем желании уйти в отставку из-за политического давления со стороны Банковой (правда, не объяснил - какого именно). "Топили" главу НБУ также и подконтрольные Коломойскому "слуги", которые в открытую заявляли о необходимости дефолта страны. Другие же "финансисты" из пропрезидентской партии уже несколько месяцев рассказывают о том, как "ничего не будет, если напечатать несколько миллиардов гривен".

Политике включения печатного станка, которая приведет к неконтролируемому падению курса гривны, а также к гиперинфляции, Смолий как раз и отчаянно противостоял. Кроме того, он вместе с командой старался додавливать суды по "ПриватБанку".

Смолий, уходя, придумал, как нагадить власти (и стране) - он подал заявление по собственному желанию в момент, когда Украина готовилась провести размещения 12-летних еврооблигаций. Из-за демарша Смолия выпуск был перенесен. Это было сделано несколькими неделями позднее и прошло неожиданно успешно - НБУ привлек 2 млрд долларов, что на 250 млн больше, чем планировал Смолий.

Новый глава НБУ - Кирилл Шевченко - начал "зачистку" структуры от людей Смолия (и Гонтаревой). Именно так следует рассматривать уход Холода.

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НБУ увольнение Яков Смолий Кирилл Шевченко Новости Украина
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