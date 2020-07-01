Топ-3 способа улучшить микроклимат дома

Разнообразие бытовой техники позволяет решить множество повседневных проблем — от стирки до приготовления пищи, в том числе вы сможете улучшить микроклимат в доме. Проживание в городской среде имеет множество преимуществ, но и свои недостатки. И загрязненный воздух — один из них.

Единственный способ обезопасить себя и членов своей семьи — выбрать увлажнитель воздуха и прочие приборы, которые обеспечат качественный микроклимат.

Повышаем влажность в помещении

Проживание в квартире связано с существенными колебаниями содержания влаги в воздухе. Жаркое летнее солнце, приборы отопления зимой, работающие бытовые приборы осушают воздух, поэтому он нуждается в дополнительном увлажнении.

В противном случае вы сможете столкнуться с:

пересушенностью слизистых оболочек носа;

снижением сопротивляемости организма к аллергенам;

повышенной утомляемостью;

головными болями и бессонницей.

Стабилизировать влажность в помещении можно при помощи компактного увлажнителя. Необходимо только подобрать прибор в зависимости от квадратуры помещения и просто регулярно подливать воду в устройство. Эффект будет заметен буквально через несколько часов.

Очищаем пространство от патогенов

Микроклимат в квартире насыщен не только пылью, но и вредоносными бактериями, микробами и микроорганизмами. Но даже в таком случае очистить его можно, используя стандартную сплит-систему. Кондиционер оснащен несколькими фильтрами, которые, пропуская через себя воздух, постепенно очищают его. Забор осуществляется исключительно внутри квартиры, а не снаружи, поэтому через некоторое время помещение будет очищено от микробов и бактерий.

Каждые несколько недель очищайте фильтры внутри корпуса или устанавливайте новые, чтобы сохранить высокую степень очистки.

Фильтруем неприятные запахи

Аллергики и молодые родители по достоинству оценят специальные фильтры для воздуха. Если кондиционеры позволяют очистить от невидимых врагов, то специальные фильтры очищают кислород от неприятных и резких запахов, в том числе табачных. Пропуская через себя порцию воздуха, фильтры задерживают неприятные запахи и большую часть пыли.

Подобные приборы могут монтироваться на оконные рамы, пропуская через себя воздух с улицы, устанавливаться в середине комнаты или монтироваться по углам. При выборе обращайте внимание на объем пропускаемого воздуха в минуту — так вы сможете оценить качество работы именно для вашего дома.



Не стоит забывать и про стандартные способы поддержания необходимого микроклимата — проветривание и влажную уборку. Комбинируя эти способы, вы сможете достичь комфорта для вас и ваших близких.