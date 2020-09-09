Тихановская вновь заговорила о дружбе с Россией

Тихановская вновь заговорила о дружбе с Россией

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к россиянам и призвала их не верить фейкам росСМИ.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Telegram политика.

"У белорусского народа три предельно простых требования - уход Лукашенко и новые, честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключённых и расследование всех преступлений, совершенных властями против белорусского народа. Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное", - заявила Светлана Тихановская и призвала к дружбе "между народами".

"Очень важно - не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны", - подчеркнула политик.

Отметим, что…

Протесты в Беларуси изначально не являлись антироссийскими. Чтобы убедится в этом, достаточно лишь взглянуть на фото с последних протестов в стране: вы заметите множество плакатов, высмеивающих Лукашенко и бело-красно-белых флагов; другое дело – антироссийская символика. Да, местами она также присутствует (как известно, большинство белорусов выступают против т.н. "интеграции" с РФ – прим. ред.), однако она не является "стержневой".

Почему так сложилось?

Подобной тактикой белорусская оппозиция добивается двойного эффекта: во-первых, она частично обезоруживает российских пропагандистов, которые стремятся изобразить протестующих нарушителями "законного порядка" и врагами "русского человека"; во-вторых, оппоненты Лукашенко, продвигая нейтральную линию в политике, стараются объединить в одно целое самые разнообразные части общества. В случае победы (и проведения демократических выборов - прим. ред.) такой шаг позволит ей безпроблемно сформировать новое правительство.