Тесты ПДД - с чего начать обучение в автошколе?

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Путь автомобилиста от “А” до “Я”

Сейчас уже никого не удивить наличием автомобиля уже в 18 лет. Однако можно ли на нем выезжать на дорогу? Нет! Мало лишь владеть транспортным средством, нужно также иметь водительское удостоверение. Без него вы не можете считаться полноценным участником дорожного движения и настоящим автомобилистом.

Получить удостоверение вы можете после окончания обучения в специальной автошколе и сдачи экзамена в Главном Сервисном Центре. Тут многие могут сказать, что самому невозможно сдать тестирование, поскольку компьютеры запрограммированы. Но это не так. Да и в самих тестах нет ничего сверхъестественного. В этом вы можете убедиться сами. Ведь еще до обучения можно не только ознакомиться, но и попробовать пройти тесты ПДД на нашем сайте Green Way.

Сначала теория, потом практика

Пожалуй, любое обучение начинается с теоретического материала. Без таких основ сложно будет практиковаться. Обучение в автошколе не является исключением. И первое, что вам будут объяснять в рамках курса – это теория. Ведь прежде чем выехать на дорогу, вы должны иметь хоть базовое представление о самом процессе дорожного движения. Знать, что обозначают дорожные знаки и дорожная разметка. Как вести себя, когда видите регулировщика и т.д. Поэтому теоретические знания очень важны.

От правильности и полноты освоенного материала будет зависеть ваша безопасность и безопасность других людей. Соблюдение правил позволяет избежать появления аварийной ситуации, а также возникновения ДТП.

Практические занятия

После того как вы усвоите базовые теоретические знания, начнутся практические занятия. Они проводятся индивидуально с каждым учеником, в присутствии инструктора и на специальном транспортном средстве. И тут у многих возникает вопрос, а можно ли учиться на своем автомобиле, чтоб в дальнейшем было проще и привычнее. Нет. Обучение вождению на собственном автомобиле запрещено законодательством. Учебное транспортное средство в обязательном порядке должно быть оборудовано:

дополнительными педалями тормоза и сцепления (для автомобилей с механической коробкой передач);

дополнительным зеркалом заднего вида для инструктора;

специальным опознавательным знаком “У”.

Первые практические занятия проводятся на специальной площадке. Они больше носят ознакомительный характер. Ведь сначала вы должны научиться садиться в автомобиль, пристегиваться, подстраивать сиденье и зеркала, заводить мотор. Затем вы начнете обучаться базовым маневрам: трогаться с места, тормозить, поворачивать и т.д.

Только после того, как инструктор будет уверен в том, что вы правильно все усвоили, вы сможете выехать на дорогу. И первая проблема, с которой вы столкнетесь, теперь нужно будет следить не только за своим автомобилем, но и за другими участниками дорожного движения, в т.ч. за пешеходами. Скорость реакции в большинстве случаев может стать решающим. Поэтому очень внимательно следите за всеми сигналами, которые подают другие автомобили. И сами не забывайте о таких сигналах.

Не бойтесь задавать инструктору вопросы. Он с вами для того, чтобы научить.

Экзамен

Экзамен - проверка ваших полученных теоретических и практических знаний. И соответственно он сдается в 2 этапа. Тестирование состоит из 20 общих вопросов, правильно ответить вы должны минимум на 18. Максимально подготовиться к теории вам помогут ПДД-онлайн. Экзамен по вождению требует демонстрации полученных навыков. Вы всему учились и нового ничего не встретите.

Подойдя ответственно к обучению, экзамен не составит никакого труда. Сдав обе части, вы сразу получите свое удостоверение. И вот теперь берите свой автомобиль и смело выезжайте на дорогу.

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