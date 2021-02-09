Tesla вклала $1,5 мільярда в біткоіни - їх ціна злетіла до небес

Початок великої дружби / Фокус

Виробник електромобілів Tesla іна початку 2021 року інвестував 1,5 мільярда доларів в криптовалюту - це стало черговим сигналом для ринку, що треба вклададись у біткоіни.

Tesla повідомила, що в січні оновила політику інвестування, вирішивши вкладати кошти, які не потрібні для підтримання достатнього рівня ліквідності, в цифрові активи (тобто - криптовалюту), золоті злитки, і біржові інвестиційні фонди (ETF), забезпечені золотом.

Крім того, компанія Tesla повідомила, що в майбутньому стане приймати біткоіни в якості оплати за свої автомобілі.

Після повідомлення Tesla курс біткоіни на кріптобірже Binance виріс більш ніж на 10% до рекордного рівня 44 842 долара за одиницю.

Трохи пізніше курс опустився і зараз торгується в районі 44 тисяч доларів.

Засновник Tesla Ілон Маск раніше неодноразово писав у своєму твіттері про криптовалюти, наприклад, 29 січня він додав #Bitcoin в опис свого профілю, що дозволило ненадовго підняти вартість активу на 20%.