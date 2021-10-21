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Tesla відзвітувала про історичні прибутки

Вчера, 17:51
Tesla б'є рекорди - фото 1
Tesla б'є рекорди

Компанія Tesla Ілона Маска повідомила про рекордні доходи п'ятий квартал поспіль.

Згідно зі звітом за третій квартал, що завершився 30 вересня, компанії вдалося наростити продаж електромобілів на тлі дефіциту чипів і збоїв у глобальній логістиці.

Tesla повідомила про чистий прибуток розміром $1,62 млрд за квартал. Він вдруге в історії компанії перевищив $1 млрд (у 2020 році чистий прибуток склав $331 млн).

Виручка компанії склала $13,76 млрд – новий абсолютний рекорд і на 57% більше проти минулого року. Прибуток на акцію також перевершив очікування експертів Refinitiv – $1,86 проти $1,59 прогнозу.

Tesla заробила $806 млн від енергетичного бізнесу, зокрема виробництва сонячних батарей. Ще $894 млн компанія отримала за ремонт і техобслуговування автомобілів, автострахування та продаж товарів під власним брендом.

У третьому кварталі Tesla поставила на ринок рекордні 241 300 електромобілів.

Наразі Ілон Маск є найбагатшою людиною світу зі статками $203,4 млрд.

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