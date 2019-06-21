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Террористы решили уничтожить захваченную в Крыму подлодку ВМСУ

08:00
Путинские террористы уничтожат украинскую подлодку, а предателей отправят на улицу - фото 1
Путинские террористы уничтожат украинскую подлодку, а предателей отправят на улицу

Российские оккупанты объявили тендер по утилизации единственной подводной лодки ВМСУ "Запорожье". Действия распоряжающихся украинским имуществом террористов из минобороны РФ являются преступными.

О решении уничтожить подводную лодку проекта 641, которая и является "Запорожьем", путинские утырки объявили на тендере по утилизации целого ряда кораблей.

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В список запилили не только устаревшие суда РФ, но и украинскую подлодку.

В самой документации не указано, какую именно субмарину преступники собираются отправить на утилизацию, но в распоряжении страны-агрессора есть только одна лодка проекта 641 - захваченная вместе с Крымом U-001 "Запорожье".

По меркам российской армии подлодка может считаться устаревшей, но у наших военно-морских сил она была единственной субмариной, которая осталась на ходу.

Сам проект подлодки был запущен в 1970-м году. Тогда же, на Северном флоте СССР, назначили первого командира судна, а также сформировали его экипаж.

После спуска на воду субмарина прошла длительный боевой путь, плавая по Атлантике, Баренцевому и Средиземному морям, а также заплывая в Марокко, Сирию и на Кубу. После развала Совка подлодку отправили на реконструкцию, а на вооружение в ВМСУ она поступила только в 1997-м году, когда произошел раздел флотов на украинский и российский.

В 2014-м году, когда террористы начали захват Крыма, экипажу "Запорожья" много раз предлагали сдаться и перейти на сторону России, но моряки отказывались. Впрочем, предатели-таки нашлись, и часть бойцов ВМСУ задраились внутри, а остальные начали спускать флаг, демонтировать герб и снимать с лодки табличку с ее названием. Корабль был захвачен, а коллаборанты начали получать повышенную зарплату от Москвы. Тем не менее, не прошло и пяти лет, как новый экипаж судна начали сокращать, а теперь и вовсе решили выкинуть на улицу, утилизировав лодку.

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