Террористы отпустили похищенных в Крыму украинских моряков
Во вторник, 25 февраля, российские оккупанты отпустили "арестованных" в Крыму рыбаков Павла Мельника, Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова.
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от "Слуги народа" Павел Мельник.
"Только получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020, освободили, - отметил парламентарий. - Терехов телефону связался с семьей и сообщил, что состояние всех рыбаков хороший, и они планируют возвращаться домой на собственном судне".
Как известно, похитили моряков ФСБшники в Азовском море 15 февраля. После в террористическо-карательном ведомстве заявили о "задержании" команды украинского судна на 48 часов.
Уже через несколько дней оккупанты распространили информацию о том, что Керченский недосуд "приговорил" украинцев к 10 суткам административного ареста за "незаконный вылов рыбы".