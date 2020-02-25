Террористы отпустили похищенных в Крыму украинских моряков

ФСБшники отпустили похищенных украинских рыбаков

Во вторник, 25 февраля, российские оккупанты отпустили "арестованных" в Крыму рыбаков Павла Мельника, Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от "Слуги народа" Павел Мельник.

"Только получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджы и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020, освободили, - отметил парламентарий. - Терехов телефону связался с семьей и сообщил, что состояние всех рыбаков хороший, и они планируют возвращаться домой на собственном судне".

Как известно, похитили моряков ФСБшники в Азовском море 15 февраля. После в террористическо-карательном ведомстве заявили о "задержании" команды украинского судна на 48 часов.

Уже через несколько дней оккупанты распространили информацию о том, что Керченский недосуд "приговорил" украинцев к 10 суткам административного ареста за "незаконный вылов рыбы".

Как известно, русские, де-факто, захватили контроль над Азовским морем, перекрыв выход из него с помощью Керченского моста. С тех пор террористы начали активно кошмарить украинских рыбаков, которые просто выходят в море для вылова рыбы. ФСБшники их похищают и отправляют в Крым, где обвиняют в "незаконном промысле".