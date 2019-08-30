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Террорист-отпущенец: экс-переводчик Гройсмана вышел на свободу по закону Савченко

13:00
Станислав Ежов отпетлял от тюрьмы - фото 1
Станислав Ежов отпетлял от тюрьмы

К российскому шпиону Станиславу Ежову применили уже не действующий закон Надежды Савченко, который позволил ему выйти на свободу намного раньше положенного срока.

22 августа Голосеевский суд столицы утвердил соглашение между прокурорскими и Ежовым о признании вины.

Суд выпустил из СИЗО работавшего на Россию экс-переводчика Гройсмана

Согласно документу, опубликованному в реестре судебных решений, российский шпион и государственный обвинитель Александр Банников договорились скостить террористу срок в обмен на покаяние.

Ежов признал свою вину в государственной измене, совершенной группой лиц, за что должен был получить три года и 28 дней тюрьмы без конфискации имущества.

Поскольку завербованный ФСБшниками экс-переводчик бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана сделал вид что раскаялся, посему в ГПУ ратовали за его освобождение. В итоге Ежова отпустили по "закону Савченко", поскольку он просидел в СИЗО достаточно времени.

Как известно, выпустили из следственного изолятора тогда еще обвиняемого еще в июле этого года благодаря стараниям Савченко-Портнова, которые добились недопустимости избрания меры пресечений в виде содержания под стражей для террористов, изменщиков и убийц.

Напомним, 20 декабря 2017-го контрразведчики СБУ задержали сотрудника секретариата Кабинета министров Станислава Ежова, которого завербовали российские спецслужбы.

Пособник оккупантов собирал служебную информацию о поездках и переговорах премьер-министра, а затем переслал данные оккупантам.

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Станислав Ежов Владимир Гройсман СБУ прокуратура уголовное дело Новости
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