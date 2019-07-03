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Суд выпустил из СИЗО работавшего на Россию экс-переводчика Гройсмана

21:00
Станислав Ежов близок к выходу на свободу - фото 1
Станислав Ежов близок к выходу на свободу

В среду, 3 июля, Станислава Ежова, которого обвиняют в государственной измене, отпустили из-под стражи благодаря стараниям Андрея Портнова и его соратников, которые добились нужного им решения Конституционного суда.

На сегодняшнем заседании по поводу продления меры пресечения для обвиняемого в тяжком преступлении, адвокат всех сепаров Валентин Рыбин старательно напирал на то, что содержать изменников и террористов за решеткой нельзя.

Всех отпустить: Конституционный суд признал незаконными аресты террористов

Именно руководствуясь новыми принципами от КСУ, служители Фемиды и заменили меру пресечения для Ежова.

- Суд удовлетворил наше ходатайство и сегодня отправил Станислава под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля, - отметил Рыбин. - Защита настаивала на смене меры пресечения частично и на основании решения Конституционного Суда от 25 июня, который признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.

Как известно, 20 декабря 2017-го контрразведчики СБУ задержали сотрудника секретариата Кабинета министров Станислава Ежова, которого завербовали российские спецслужбы.

Пособник оккупантов собирал служебную информацию о поездках и переговорах премьер-министра, а затем переслал данные оккупантам.

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Станислав Ежов суд адвокат домашний арест Андрей Портнов Новости
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