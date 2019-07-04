Террор - второй сезон еще более ужасен

Террор продолжается

Совсем скоро состоится премьера второго сезона сериала "Террор". Рассказываем подробности одного из самых ожидаемых проектов лета 2019.

Премьера вторго сезона сериала "Террора" от AMC состоится 12 августа 2019.

Первый сезон рассказал историю реальной пропавшей полярной экспедии двух британских кораблей - "Террора" и "Эребуса". Экспедиция действительно пропала и погибла, но никто не знает - как. Этот пробел восполнил Дэн Симмонс, написавший мистический триллер "Террор", который и лег в основу одноименного сериала 2018 года с Джаредом Харрисом (профессор Легасов из "Чернобыля") в главной роли.

Собственно, в первом сезоне история и была рассказана - отважные полярники погибли, терзаемые древним духом - Туунбаком, а выживший герой Харрис перевоплотился в заполярного шамана. На этом, казалось, и сказочке конец, однако на AMC решили не хоронить успешный проект и придумали сделать сериал не продолжением, а антологией (как тот же "Настоящий детектив"). Общим решено было оставить злого духа, который терроризирует людей в замнкутом пространстве.

Так родилась идея перенести события на сто лет вперед со времени первого сезона, местом истории решено было оставить Североамериканский континент, но значительно южнее - Западное побережье США, где был устроен лагерь для интернированных американцев японского происхождения. В лагере одна за оной происходит несколько транных смертей, а виноват в них, похоже, некий злой дух - ёкай.

В трейлере ко второму сезону как раз можно увидеть присущие сверхъестественному жанру жуткие образы, одержимых демонами людей и призраков. В общем, что-то из первого "Террора", что-то из оригинального "Звонка" и "Проклятия".

Террор 2019 - смотреть трейлер онлайн:

Премьера второго сезона сериала "Террори" состоится 12 августа 2019 года.