Терорист "ДНР" отримав 21 рік в'язниці у Чехії

Правосуддя відбулося / Алєксєй Фадєєв отримав 21 рік

Найвищий суд Праги визнав тероризмом участь білоруса Алєксєю Фадєєва у бойових діях на сході України на боці сепаратистів, збільшивши термін ув'язнення зі скромних 4,5 років до справпедливиго вирок - 21 року за ґратами.

Про це повідомив посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Посол зазначив, що минулого року за участь у бойових діях проти України на Сході України в складі банд "ДНР" Алєксєю Фадєєва позбавили волі на 4,5 року, не довівши в його діях "тероризм", а лише "участь в організованому злочинному угрупованні".

“Я тоді також висловив сподівання, що апеляційна інстанція змінить вирок на більш жорсткий. Так і сталося. Сьогодні найвищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів А.Фадєєва на "тероризм", та ще й у складі організованого злочинного угруповання, і присудив йому 21 рік позбавлення волі”, - поінформував дипломат.

“Черговий російський терорист відправлений у Чехії надовго за ґрати”, - наголосив Перебийніс.