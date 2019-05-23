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Терминатор: Темные судьбы - Немного Шварценеггера и соло Сары Коннор

17:10
Terminator: Dark Fate - спешите видеть - фото 1
Terminator: Dark Fate - спешите видеть

В четверг, 23 мая, студия Paramount Pictures выкатила свежий трейлер нового - шестого по счету "Терминатора" (Terminator: Dark Fate). Теперь мы можем составить свое впечатление о главном фильме осени.

Самое главное, за фильм вновь берет Джеймс Кэмэрон. Автор первых двух канонических частей в проекте заявлен в качестве продюсера, что должно обнадеживать фанатов. Режиссер фильма Терминатор: Темные судьбы - Тим Миллер, сделавший себе имя на "Дэдпуле".

Арнольд Шварценеггер провел мастер-класс новому Терминатору

Терминатор: Темные судьбы / Terminator: Dark Fate - смотрите онлайн трейлер фильма:

Премьера целого фильма запланирована на 1 ноября 2019, но в Украине обещают показать "Темные судьбы" на день раньше - 31 октября.

Судя по трейлеру, нас ждет модный ныне "женский взгляд" - на первом плане - Сара Коннор в исполнении Линды Хэмильтон, а также полутерминатор Грейс (МакКензи Дэвис) и смуглая девушка Дэни (Наталья Рейес), которых преследует новый терминатор (Габриель Луна). Также нам предъявляют терминатора классического - постаревшего, но по-прежнему обаятельного Арнольда Шварценеггера. Сообщается, что Арнольд сыграет в шестом фильме сразу двух персонажей - прототипа терминатора и собственно Т-800.

Шестой фильм серии отказывается от наследния последних трех частей и рассказывает историю заново - то есть, что было после первых двух канонических серий - "Судный день" все-таки наступил, но еще не совсем. Ну ок - в любом случае - мы будем это смотреть.

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Джеймс Кэмерон Арнольд Шварценеггер Терминатор Кино Новости кино Терминатор: Темные судьбы
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