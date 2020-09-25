Теперь уже можно: Кабмин отменяет запрет на въезд иностранцев в Украину

Правительство Шмыгаля продолжает принимать хаотичные и совершенно ненужные решения под видом борьбы с распространением коронавируса. Так, после невесть зачем принятого постановления о запрете посещения страны иностранцами, в Кабмине засобирались открыть границы для всех.

Для чего конкретно власти намерены принять решение об отмене полного запрета на въезд для иностранных граждан, неизвестно.

Особенно с учетом того, что ситуация с распространением COVID-19 вообще не улучшается, а лишь стремительно усугубляется.

Тем не менее, источники "Европейской правды" в правительстве говорят о том, что с 29 сентября у Шмыгаля собираются внедрить новые правила, которые заменят введенный в августе полный запрет.

"Пока неизвестно, когда точно решение будет принято, но есть принципиальное согласие руководства правительства на открытие границ, а также проработаны детали этого решения. Иностранцев приравняют к украинцам, которые возвращаются из-за границы. Сейчас для них действуют правила, зависящие от принадлежности государства въезда в перечень стран со значительным распространением коронавируса", - отметили собеседники издания.

Напомним, правительство Украины внедряло 30-дневный запрет на въезд иностранцев под видом попытки избежать распространения COVID-19. Как это и было очевидно, остановить инфицирование граждан это никоим образом не помогло. Единственное, в чем помог запрет - не допущение большого количества хасидов в Умань.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.