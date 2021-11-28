Тендери і як їх виграти: основи галузі для бізнесу

13:17 28 ноября,

У сучасній Україні бізнес може розкривати свій потенціал і водночас сприятиме процвітанню держави.

Цілком очевидно, що йдеться про тендери – це вигідні контракти від держави, в яких хочеться брати участь та вигравати. Робити це необхідно за допомогою перевіреного стороннього майданчика, який займається активною аналітикою тендерної галузі. Якщо йдеться від організаторів публічних торгів на Prozorro, то це саме те, що потрібно.

Переваги співпраці з перевіреним майданчиком

Організація торгів у системі "Прозорро" і тим більше їх проведення - це комплексна робота. Професіонали пропонують повну підтримку – вони допомагають на етапі підготовки тендерних пропозицій та "ведуть" своїх клієнтів аж до того моменту, як буде укладено договір.

Багато підприємців побоюються зв'язуватися з майданчиками, навіть офіційними, оскільки переживають безпеку своїх персональних даних. Тому слід обирати такий, що гарантує найвищий рівень їхнього захисту - наприклад, Zakupki.ua, з особливостями якого можна ознайомитись на https://zakupki.com.ua/. Крім того, цей майданчик також авторизований за всіма рівнями акредитації, що є вигідним для її клієнтів.

Які сервіси "Закупівлі" пропонують бізнесу

Майданчик має кілька основних напрямків роботи:

прогнозує ціни конкурентів: унікальна нейромережа дозволяє передбачити, які ціни запропонують конкуренти у майбутніх торгах, а це є запорукою успіху;

аналізує конкурентів та замовника в цілому – а точніше, їхню поведінка. Аналітична система допомагає знайти надійних замовників, а також утриматися від тих ризиків, які будуть зайвими та не принесуть бізнесу жодної користі;

працює із "Прозорро Маркет" - електронним каталогом, в якому замовник може обрати постачальника. А постачальнику достатньо пройти кваліфікацію один раз, щоб пропонувати свій товар.

Таким чином, "Закупівлі" створюють найкращі умови для того, щоб їхні клієнти перемагали у тендері. Кожному з них пропонуються послуги персонального менеджера, який робить бюрократичну частину непомітною для бізнесу, беручи на себе всі турботи про це.

Унікальні продукти, які допомагають заробляти гроші

Так, на Zakupki.ua працює ціла освітня система. Вона дозволяє користувачам знати всі актуальні події на тендерному ринку, тобто вони максимально підготовлені до всього. І семінари, статті та вебінари є для них найкращою підмогою.

Завдяки клієнтоорієнтованому підходу майданчик на 10% підвищує можливість виграти тендер, а це завжди додаткові переваги, якими бізнес активно користується. До того ж її функціонал та послуги в цілому постійно змінюються на краще, вони відповідають не лише потребам бізнесу, а й вимогам часу.

Використання для участі у тендері акредитованого майданчика з найрізноманітнішими можливостями – це саме те рішення, яке дозволяє розраховувати на виграш у тендерних торгах. І цим рішенням сьогодні активно користуються сотні українських підприємців, яким є що запропонувати державі.