Технологии, облегчающие жизнь

С каждым годом разработчики и ученые внедряют какие-то новые технологии, которые призваны облегчить нашу жизнь и быт.

Рассмотрим самые распространенные и полезные из них.

Автокормушки

Для любителей домашних животных созданы специальные автокормушки с функцией программирования. Эта технология решает множество вопросов, которые хозяева питомцев имели с обычными кормушками. Например, с таким гаджетом можно спокойно уезжать из дома на длительный срок. Достаточно настроить девайс на количество кормлений в сутки и установить дозы. Поэтому достаточно купить корм для кошек, засыпать его в автокормушку и запрограммировать ее. Лучше всего устройство подходит для сухого корма, поскольку консервы могут портиться при комнатной температуре.

Умные часы

Изобретение, которое упростило и модернизировало нашу жизнь, – это умные часы. Они освобождают руки и дают возможность ответить на звонок телефона, не доставая его. А если не получается ответить на звонок, то информация об этом отображается на дисплее часов. Также на экране отображаются полученные на смартфон смс.

Смарт-часы определяют наше местоположение, ориентируют нас в пространстве, считывают количество пройденных нами шагов, количество потраченных калорий и даже считают наши сердцебиения за минуту. Часы выпускают в разных стилях, и выбирать их лучше, исходя из собственных запросов:

детские модели – из пластика ярких расцветок;

спортивные – с укрепленным корпусом;

деловые – премиум-модели классических цветов.

Робот-пылесос

Еще одно ценное изобретение, которое упростило нашу жизнь в быту, – робот-пылесос. Он освобождает ваше время и автономно убирает напольные покрытия в вашем доме. Запрограммировав его работу, вы можете контролировать процесс через мобильное приложение. Вся система управления происходит с помощью подключения Wi-Fi, поэтому управлять девайсом можно дистанционно. В мобильном приложении вы можете задавать время и зоны уборки. После завершения уборки робот-пылесос отправляется к своей базовой станции.