Технологии Big Data: особенности и назначение
Одним из признаков современной жизни стали большие объемы информации, в связи с чем появился новый термин – Big Data. Это потоки данных, объем которых превышает 100 Гб в день.
Причем речь идет как о структурированных, так и о неструктурированных данных. Хранение и обработка таких данных стали одним из элементов четвертой промышленной революции (нового технологического уклада).
Преимущества использования
Появление этого термина – вовсе не дань моде, а технология, которая позволит изменить жизнь миллионов людей. Рассмотрим все преимущества больших данных более детально.
Обеспечение безопасности в финансовой сфере
Повсеместное распространение электронных способов расчета делает эту сферу крайне уязвимой для мошенников. Чтобы защитить финансовые активы частных лиц и корпоративных клиентов, кредитные организации стали использовать Big Data. Такая возможность появилась благодаря использованию машинного обучения, при помощи которого собираются и анализируются большие массивы информации. Такой подход позволяет кредитным учреждениям выявлять и блокировать мошеннические действия еще до того, как преступникам удастся перевести средства со счета клиента.
Увеличение качества обслуживания клиентов
Чтобы удовлетворить потребности клиента, нужно знать о нем максимальное количество информации: место работы, семейное положение, возраст, хобби, предпочтения в еде, одежде и многое другое. Узнать эту информацию позволяют технологии Big Data. С их помощью можно собирать и обрабатывать данные из разных мест:
- анкетные данные;
- активность в социальных сетях;
- поисковые запросы;
- CRM (система взаимодействия компании с клиентом).
Благодаря сбору и обработки такой информации бизнес-структуры могут делать своим клиентам персональные предложения, причем такие, которые будут интересны клиентам. Это выгодно обеим сторонам: клиенты получают более высокое качество обслуживания, а компании могут привлекать новых покупателей.
Увеличение эффективности бизнес-процессов
Большие данные позволяют компаниям прогнозировать спрос на продукцию, благодаря чему они могут оптимизировать работу всей цепочки. В частности, это дает возможность своевременно пополнять товары на складах, оптимизировать производственные и логистические издержки.
Без "ложки дегтя" тоже не обошлось: для работы с большими данными нужны высококвалифицированные технические кадры. Такие специалисты сегодня на вес золота, и "охоту" на них ведут крупнейшие мировые корпорации.
Что включают в себя технологии Big Data?
Необходимость в высококлассных специалистах объясняется тем, что сбор и обработка больших данных предполагают использование следующих технологий:
- статический и визуальный анализ данных;
- имитационное моделирование;
- прогнозная аналитика;
- искусственные нейронные сети;
- машинное обучение;
- смешение и интеграция данных.
К этому перечню можно добавить еще и такие технологии, как краудфандинг и другие.