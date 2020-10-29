Технологии Big Data: особенности и назначение

23:10 29 октября,

Одним из признаков современной жизни стали большие объемы информации, в связи с чем появился новый термин – Big Data. Это потоки данных, объем которых превышает 100 Гб в день.

Причем речь идет как о структурированных, так и о неструктурированных данных. Хранение и обработка таких данных стали одним из элементов четвертой промышленной революции (нового технологического уклада).

Преимущества использования

Появление этого термина – вовсе не дань моде, а технология, которая позволит изменить жизнь миллионов людей. Рассмотрим все преимущества больших данных более детально.

Обеспечение безопасности в финансовой сфере

Повсеместное распространение электронных способов расчета делает эту сферу крайне уязвимой для мошенников. Чтобы защитить финансовые активы частных лиц и корпоративных клиентов, кредитные организации стали использовать Big Data. Такая возможность появилась благодаря использованию машинного обучения, при помощи которого собираются и анализируются большие массивы информации. Такой подход позволяет кредитным учреждениям выявлять и блокировать мошеннические действия еще до того, как преступникам удастся перевести средства со счета клиента.

Увеличение качества обслуживания клиентов

Чтобы удовлетворить потребности клиента, нужно знать о нем максимальное количество информации: место работы, семейное положение, возраст, хобби, предпочтения в еде, одежде и многое другое. Узнать эту информацию позволяют технологии Big Data . С их помощью можно собирать и обрабатывать данные из разных мест:

анкетные данные;

активность в социальных сетях;

поисковые запросы;

CRM (система взаимодействия компании с клиентом).

Благодаря сбору и обработки такой информации бизнес-структуры могут делать своим клиентам персональные предложения, причем такие, которые будут интересны клиентам. Это выгодно обеим сторонам: клиенты получают более высокое качество обслуживания, а компании могут привлекать новых покупателей.

Увеличение эффективности бизнес-процессов

Большие данные позволяют компаниям прогнозировать спрос на продукцию, благодаря чему они могут оптимизировать работу всей цепочки. В частности, это дает возможность своевременно пополнять товары на складах, оптимизировать производственные и логистические издержки.

Без "ложки дегтя" тоже не обошлось: для работы с большими данными нужны высококвалифицированные технические кадры. Такие специалисты сегодня на вес золота, и "охоту" на них ведут крупнейшие мировые корпорации.

Что включают в себя технологии Big Data?

Необходимость в высококлассных специалистах объясняется тем, что сбор и обработка больших данных предполагают использование следующих технологий:

статический и визуальный анализ данных;

имитационное моделирование;

прогнозная аналитика;

искусственные нейронные сети;

машинное обучение;

смешение и интеграция данных.

К этому перечню можно добавить еще и такие технологии, как краудфандинг и другие.