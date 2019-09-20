Технические недоразумения: Пристайко пояснил, почему не подписали "формулу Штайнмайера"

Пристайко пояснил, почему его планы сорвались

Министр иностранных дел констатировал, что во время встречи Трехсторонней контактной группы стороны должны были подписать документ об имплементации сливающего интересы Украины предложения экс-главы МИД Германии.

По словам главы внешнеполитического ведомства, не согласование "формулы Штайнмайера" в письменном виде произошло из-за "технического недоразумения".

То есть, в обратном случае новые власти просто согласились бы с необходимостью легализовывать орду русских оккупантов без выхода боевиков с нашей территории.

Об этом Пристайко заявил в интервью "Европейской правде":

- Трехсторонняя контактная группа действительно выполняла указание "нормандской четверки" о формулировке предложения Штайнмайера в письменном виде с подписями, но возникло техническое недоразумение внутри самой ТКГ. А еще, на самом деле, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже.

О каких именно нюансах идет речь, Пристайко не пояснил. Тем не менее, он не исключил внесение изменений в запланированный документ после обсуждений в Минске.

По некоторым данным, представители Украины настаивали на том, что выборы на Донбассе должны проходить только после полного вывода кадровых российских военных с "ДНР" и "ЛНР". В то же время "формула Штайнмайера" подобного действа не предусматривает, а согласие на нее, судя по словам Пристайко, уже было дано.

Напомним, по словам Леонида Кучмы, лидеры Франции и Германии будут подталкивать Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России. Если таковые и вправду будут, для Украины и новой власти это закончится катастрофой.