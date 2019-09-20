Технические недоразумения: Пристайко пояснил, почему не подписали "формулу Штайнмайера"
Министр иностранных дел констатировал, что во время встречи Трехсторонней контактной группы стороны должны были подписать документ об имплементации сливающего интересы Украины предложения экс-главы МИД Германии.
По словам главы внешнеполитического ведомства, не согласование "формулы Штайнмайера" в письменном виде произошло из-за "технического недоразумения".
То есть, в обратном случае новые власти просто согласились бы с необходимостью легализовывать орду русских оккупантов без выхода боевиков с нашей территории.
Об этом Пристайко заявил в интервью "Европейской правде":
- Трехсторонняя контактная группа действительно выполняла указание "нормандской четверки" о формулировке предложения Штайнмайера в письменном виде с подписями, но возникло техническое недоразумение внутри самой ТКГ. А еще, на самом деле, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже.
О каких именно нюансах идет речь, Пристайко не пояснил. Тем не менее, он не исключил внесение изменений в запланированный документ после обсуждений в Минске.
По некоторым данным, представители Украины настаивали на том, что выборы на Донбассе должны проходить только после полного вывода кадровых российских военных с "ДНР" и "ЛНР". В то же время "формула Штайнмайера" подобного действа не предусматривает, а согласие на нее, судя по словам Пристайко, уже было дано.
Напомним, по словам Леонида Кучмы, лидеры Франции и Германии будут подталкивать Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам России. Если таковые и вправду будут, для Украины и новой власти это закончится катастрофой.