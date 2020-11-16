Танці з зірками 2020 - кто покинул шоу в 12 выпуске, а кто поехал лечиться

Танці з зірками 2020 - кто станцует в финале / 1+1

В ночь на понедельник, 16 ноября, завершился 12 выпуск шоу Танці з зірками 2020. Не обошлось без сюрпризов.

В двенадцатом выпуске пары исполнили по три танца. Так, участники вышли на паркет со своими партнерами, затем с судьями шоу и исполнили "танец за жизнь". Впрочем, одной из пар не удалось убедить судей и зрителей, что она достойна места в полуфинале.

Не обошлось без неприятных неожиданностей.

Судья проекта Влад Яма травмировался и сразу же после выступления отбыл в больницу на "скорой".

В своем инстаграме Влад сообщил, что он травмировал палец и успокоил всех своих поклонников. Сейчас судья чувствует себя хорошо.

Яма вышел на паркет вместе с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком. Они станцевали фьюжн.

Танцы со звездами 2020 - смотреть онлайн выступление Юлия Санина, Дима и Влад Яма – Венский Вальс:

Кто покинул "Танцы со звездами 2020" в шаге от полуфинала

По результатам голосования и судейских оценок шоу покинули Сергей Мельник и Аделина Дели.

За победу в шоу в полуфинале в следующее воскресенье сразятся Юлия Санина и Дима Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

Финал этого сезона будет исключительно женским.





Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/lite/stars/vlada-yamu-zabrala-skoraya-s-tancev-so-zvezdami-chto-proizoshlo-video-11220497.html?_ga=2.149436982.1250142061.1604900666-567796390.1600319760