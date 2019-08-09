Елена Кравец, Дзидзьо и TAYANNA: названы имена участников шоу "Танці з зірками"

Известны все участники сезона "Танців з зірками"

25 августа в эфире "плюсов" стартанет очередной сезон танцевально-развлекательного проекта с участием 14 деятелей шоу-биза, которых в Украине считают звездами. И их имена уже известны.

Так, развлекая миллионы поклонников и подписчкиков Instagramm, на паркет выйдут телеведущая и певица TAYANNA, артист Дзиздьо, а также актриса студии "95 квартал" и приближенная к президенту Елена Кравец.

Бросили им вызов рэпер Серега, который сейчас выступает под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, а также олимпийская чемпионка по художественно гимнастике Анна Ризатдинова.

Само собой, звезды не заставили себя долго ждать, и быстро согласились участвовать в проекте.

- Когда мне передали эстафету и пригласили на проект, я не сомневалась ни на секунду. Смотрела все сезоны и последние два года мечтала, что сама однажды выйду на паркет. Как видите, мечты сбываются. Несмотря на то, что раньше я нигде не танцевала, а бальные танцы для меня - вообще "космос", я в невероятном предвкушении. Мне кажется, смогу открыть в себе новые грани, - прокомментировала свой выход на паркет Tayanna.

Елена Кравец же, судя по всему, может считаться фавориткой проекта. И не из-за того, что связана с президентом Украины, а поскольку занималась в школе-студии балета "Тодес". Правда, сама звезда "квартала" об этом говорит весьма скромно:

"Богатого танцевального опыта у меня нет. В раннем детстве, лет в 6, я танцевала в народном ансамбле "Сувенир" в Кривом Роге и потом уже после рождения старшей дочери немного занималась в Киевской школе-студии балета "Тодес", просто для себя".

Мечтал участвовать в шоу и Дзидзьо. По крайней мере, он сам так говорит.

- Решиться, конечно, было не так просто, ведь я знаю, сколько будет сложных испытаний, но это один из моих вызовов. А по жизни я их принимаю и достойно прохожу. С танцами же у меня есть своя, незаконченная история. Еще в студенческие годы у меня с ними не завязались отношения. Когда у нас в университете проходили уроки хореографии, я стоял в сторонке с выражением лица: "Вы хотите, чтобы я танцевал?!". Вот теперь я осознал ошибку и буду закрывать этот гештальт.

Троица принявших вызов стала последними впрыгнувшими в шоу. До Кравец, Tayanna и Дзидзьо участниками проекта стали Владимир Остапчук, Виктория Булитко, Михаил Кукуюк, Надежда Матвеева, Алексей Яровенко и Ксения Мишина, а также Людмила Барбир, MARUV, Даниэль Салем, Серега и Анна Ризатдинова.

Кто с кем будет выступать в паре, еще неизвестно.