Таліби взяли владу в Афганістані - з Кабулу врятувалися 80 українців

В аеропорту Кабула / 24 канал

Минулими вихідними в Афганістані змінилася влада. Замість умовно демократичного, але дуже корумпованого режиму президента Гані на чолі країни стали релігійні фанатики з руху Талібан.

Бойовики «Талібану» вже контролюють президентський палац у столиці Кабулі, а законна влада втікла, наслідуючи президента Ашрафа Гані. Президент Афганістану втік до столиці сусіднього Таджикистану Душанбе, де заявив, що зрікається влади.

Його нещодавні послідовники абор переходять на бік Талібану, або намагаються втікти - великі скупчення озброєних людей спостерігаються на кордонах, зокрема, з Узбекистаном - на знаменитому мості - за допомогою якого у 1989 році з країни тікали радянські окупанти. Також шалена тиснява у аеропорті Кабула - там зібралися тисячі нещасних людей, які намагаються залишити страшну країну.

На усіх, хто залишився, чекає повернення у нове Середньовіччя. Саме таким таліби бачать ідеальне життя.

Українська влада вирішила не гратися з вогнем і евакуює своїх громадян з охопленої війною країни.

З Афганістану українським літаком вивезли майже 80 людей, більшість із них – громадяни інших держав, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, зокрема вісім українців та громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію. Головне, що всі вже в безпеці», – написав президент.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що український літак забрав з Кабула громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Він зазначив, що у разі подальших звернень Київ «зробить все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді».