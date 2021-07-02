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Сюр: Жінкі-військові на Параді Нежалежності будуть марширувати на підборах

11:35
Для чого? - фото 1
Для чого? / АрміяInform

Міністерство оборони оприлюднило фотографій репетиції військового параду до 30-річчя незалежності України. На них курсантки чомусь вчаться марширувати на підборах

"На цьогорічному параді вся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2018 році це була змішана «коробка», до якої входили дівчата з Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут і наші курсантки", — розповів викладач ВІКНУ майор Євген Балабушка.

Він також підтвердив, що на параді дівчата маршируватимуть у взутті на підборах. Одна із курсанток, Іванна Медвідь повідомила, що в такому взутті справді йти стройовим кроком важче.

«Сьогодні вперше тренування відбувається у туфлях на підборах. Це трішечки важче, ніж у берцях, але ми стараємося. У параді я братиму участь вперше. Дуже цього хотіла. Коли ще у школі вчилась, любила дивитись на паради. На тренуваннях дуже стараюсь, щоб не підводити ні наших офіцерів, ні нашу «коробку», — розповіла вона.

У коментарях під цією публікацією користувачі різко розкритикували ідею маршу на підборах та побачили в цьому "зраду". Вони зазначають, що для дівчат це неймовірно складно, і називають «неприхованим садизмом».

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Бабель
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