Сытник задеклалировал землю в Крыму, которую на самом деле продал русским

Сытника снова уличили в коррупционном преступлении

Директор антикоррупционного бюро, который и без того находится в реестре совершивших коррупционные преступления чиновников, снова нарушил закон. Артем Сытник внес в е-декларацию заведомо неправдивые данные.

Так, 18 апреля, директор антикоррупционного бюро подал ежегодную е-декларацию, в которой "придумал" давно проданный земельный участок.

Указать его в отчете о доходах Сытнику пришлось, чтобы не признаваться в том, что он пропарил землю русским по их законам. Да еще и заплатил налоги в бюджет страны-агрессора.

Так что в декларации главы НАБУ указаны 416 квадратных метров в Севастополе за 94 тысячи 300 гривен, оформленные на Анну Сытник.

О том, что эти сведения лживые, а на самом деле антикоррупционер избавился от земли еще в 2017-м году, свидетельствуют многочисленные выписки из российских реестров, договор купли-продажи и многие другие документы, зарегистрированные оккупационными властями. Они гласят о том, что жена Сытника сначала оформила землю в садовом обществе "Мираж" Нахимовского района Севастополя на себя по российскому закондательству, а затем - продала участок за 900 тысяч рублей.

Часть этой суммы супруга антикоррупционера заплатила террористам в виде налогов. Более того, на самом деле земля была продана за 2 миллиона рублей, о чем свидетельствуют объявления о продаже.

Если почитать статью 366-1 УК Украины "Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации", можно прийти к неоспоримому выводу о том, что фактически Сытник совершил вполне себе уголовное правонарушение. За него "светит" от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, общественными работами или до двух лет лишением свободы.