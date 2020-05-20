"Слуги народа" с регионалами пошли в Конституционный суд для увольнения Сытника

"Слуги народа" и регионалы хотят уволить Сытника

Народные избранники из числа "группы Коломойского" и антиукраинской партии Медведчука ОПЗЖ подписали коллективный иск с требованием признать решение экс-президента Петра Порошенко о назначении главы НАБУ неконституционным.

Об этом в среду, 20 мая, заявили в КСУ, подчеркнув, что обращение с подписью 51 народепа получили в ведомстве сегодня.

Как следует из документации, "Слуги народа" Куницкий и Бужанский, выброшенная из партии Анна Скороход, бывший регионал Андрей Деркач вместе с Ильей Кивой, Виктором Медведчуком и другими политиками с ужасной репутацией решили попытаться через Конституционный суд расправиться с Артемом Сытником. Для этого они даже понаходили якобы дырки в Основном законе, согласно которым "Порошенко не мог назначать действующего главу антикоррупционного бюро".

Примечательно, что уволить Сытника очень хотят многие "Слуги народа", а нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и вовсе недавно подавал дебильный закон, который мог бы помочь снять его с должности. Только вот щелбан от МВФ и западных партнеров с открытым требованием оставить главу НАБУ в покое и не заниматься увольнениями ради достижения политической выгоды спасли якобы борющегося с коррупцией правоохранителя.

И хотя глава бюро за несколько лет не показал совершенно никакого результата работы, попытки его уволить ради замещения на подконтрольную личность типа Венедиктовой еще жестче ухудшат коррупционную составляющую в стране.