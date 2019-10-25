Сына живущего в РФ сооснователя "1+1" наградили высокой должностью в Кабмине

Роднянский младший стал советником премьера по экономике

Младший отпрыск Александра Роднянского, одного из основателей "плюсов", который сейчас обитает в России, стал главным советником Алексея Гончарука по вопросам экономики. Официально назначение еще не объявляли, но эту информацию подтвердил госсекретарь Кабмина Владимир Бондаренко.

Высокую должность в правительстве Александр Александрович Роднянский получил после того, как работал в Зе команде и был ответственным за экономические вопросы.

Теперь же его повысили до статуса советника.

Примечательно, что назначение отлично вписывается с лозунг "нет кумовству", ведь Зеленский и его окружение расставляет на топовые должности в стране приближенных к бывшему лидеру "95 квартала" и его бизнес-партнерам.

Кроме того, Роднянский-старший в свое время очень помогал Зеленскому, будучи продюсером "1+1".

Во многом своему назначению сын сооснователя "плюсов" обязан и ватному советнику президента Сергею Шефиру, который как раз и представил его Гончаруку еще в июне этого года.

Напомним, в Кабмине рассматривают вопрос о назначении советником премьера гражданина России Сергея Алексашенко, который ранее был замминистра экономики РФ, а в 2014-м году сбежал из страны в США.