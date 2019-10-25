Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Сына живущего в РФ сооснователя "1+1" наградили высокой должностью в Кабмине

16:00
Роднянский младший стал советником премьера по экономике - фото 1
Роднянский младший стал советником премьера по экономике

Младший отпрыск Александра Роднянского, одного из основателей "плюсов", который сейчас обитает в России, стал главным советником Алексея Гончарука по вопросам экономики. Официально назначение еще не объявляли, но эту информацию подтвердил госсекретарь Кабмина Владимир Бондаренко.

Высокую должность в правительстве Александр Александрович Роднянский получил после того, как работал в Зе команде и был ответственным за экономические вопросы.

Советником Гончарука может стать бывший российский чиновник (ФОТО)

Теперь же его повысили до статуса советника.

Примечательно, что назначение отлично вписывается с лозунг "нет кумовству", ведь Зеленский и его окружение расставляет на топовые должности в стране приближенных к бывшему лидеру "95 квартала" и его бизнес-партнерам.

Кроме того, Роднянский-старший в свое время очень помогал Зеленскому, будучи продюсером "1+1".

Во многом своему назначению сын сооснователя "плюсов" обязан и ватному советнику президента Сергею Шефиру, который как раз и представил его Гончаруку еще в июне этого года.

Напомним, в Кабмине рассматривают вопрос о назначении советником премьера гражданина России Сергея Алексашенко, который ранее был замминистра экономики РФ, а в 2014-м году сбежал из страны в США.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Алексей Гончарук 95 квартал Телеканал 1+1 Новости
Новое время
powered by lun.ua
Другое на тему
МАУ прекратит полеты в Минск, Ригу и Пекин - фото 1
МАУ перешла к активному шантажу ради полетов через Россию
17:00
Глок с глушителем и Узи - таковы реалии Харькова сейчас - фото 1
Стрельба в Харькове - стала известна причина разборки
16:40
В Кабмине придумали новую схему по признанию "документов" из ОРДиЛО - фото 1
Кабмин решил признать "документы" "ДНР" и "ЛНР", но не все
09:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
09:25
Гарет Джонс - британец, который рассказал миру правду о Голодоморе - фото 1
Цена правды: Дата выхода, трейлер и сюжет фильма
Вчера, 11:15
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Загрузка...