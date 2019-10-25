Советником Гончарука может стать бывший российский чиновник (ФОТО)
Сергей Алексашенко, разругавшийся с Путиным российский террорист, может занять один из ключевых постов в Кабмине Алексея Гончарука.
О намерениях Зе командного премьера сделать по умолчанию зашкваренного русского своим советником на общественных началах, сообщили журналисты проекта "Слідство.інфо", у которых оказался свидетельствующий об этом документ.
В письме из секретариата Кабмина руководителю аппарата ведомства сказано, что бывший заместитель министра финансов РФ, который в 2014-м году сбежал из России в США, из-за чего просят руководство сообщить о возможных рисках работы гражданина страны-террориста в правительстве.
"Секретариатом Кабинета Министров Украины рассматривается представление руководителя аппарата премьер-министра относительно назначения Алексашенко Сергея Владимировича советником премьер-министра Украины на общественных началах", - сказано в документе.
В то же время Гончарук комментировать свое желание назначить как минимум бывшего пособника Путина отказался:
- Я не хочу это комментировать, потому что пока нечего комментировать. Такого советника у меня нет.
Стоит отметить, что Алексашенко после захвата Россией Крыма критиковал действия Кремля. Тем не менее, его ситуативная позиция как человека, которому важно было оставаться в США, вряд ли может считаться смягчающим обстоятельством для получения должности в украинском Кабмине.