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Связанные с Аваковым фирмы незаконно получили спецразрешение на добычу золота

12:00
Связанным с Аваковым фирмам удалось "невозможное" - фото 1
Связанным с Аваковым фирмам удалось "невозможное"

Компании, которые афиллированы с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, с нарушением процедуры подачи документов на получение спецразрешений получили право добывать тантал и золото в Кировоградской области.

Журналисты-расследователи программы "Схемы" выяснили, что осенью прошлого года Госгеонедры выдали разрешение на добычу ценных руд в Клинцовском золотом месторождении и на участке танталовых руд с месторождения Мостовое компаниям "Лира Майн Минералз" и "Таурус Инфинити".

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Подали документацию на получение спецразрешений представители этих компаний 1 и 3 июля 2019-го. При этом в пакете отсутствовали многие бумаги, которые предусмотрены законодательством. Примечательно, что аккурат через три дня после подачи вступили в силу изменения, которые исключали подачу в Госгеонедра отчетов и выводов по оценке воздействия на окружающую среду и отчетов об общественном обсуждении.

Как выяснили работники СМИ, представители фирм на самом деле провели общественные обсуждения, но уже постфактум. При этом всех желающих участвовать в обсуждении предстоящих работ жителей населенных пунктов, где будут работать добытчики, не позвали.

Соучредителями "Таурус Инфинити" и "Лиры Майн Минералз" являются Александр Настенко и Виталий Якименко, котрых связывают с людей из ближайшего окружения министра внутренних дел Арсена Авакова Игорем Котвицким. Эти лица многократно фигурировали в расследованиях "Наших грошей". Кроме того, в одном из интервью министр внутренних дел называл Котвицкого своим давним приятелем и бизнес-партнером.

Связаны добывающие драгоценный и редкий металлы компании и со "Слугами народа". Сын основателя "Таурус Инфинити" является народным депутатом от пропрезидентской политсилы. Сейчас Павел Якименко входит в комитет Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

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