Светодиодное освещение для дома
Сегодня led подсветка комнаты - не фантастика, как раньше, но еще не стала обыденностью. На смену существующим решениям регулярно приходят новые, ведь светодиоды благодаря своим преимуществам позволяют реализовать даже самые сложные дизайнерские идеи.
Светодиодная подсветка дома снаружи и изнутри не потянет за собой особые энергозатраты и денежные расходы, но значительно улучшит внешний облик и общее впечатление.
Выгоды использования LED освещения:
- экономичное энергопотребление;
- пожарная, механическая и экологическая безопасность;
- долговечность;
- простота монтажа;
- комфортное для глаз свечение без мерцаний и вспышек;
- многообразие выбора.
Внутри дома и квартиры диодное освещение используются в любой из комнат, включая ванную, единственный нюанс - в помещениях с повышенной влажностью следует устанавливать светильники с уровнем IP 65.
Чтобы правильно выбрать LED среди изобилия товаров, представленных на рынке, нужно обратить внимание на ряд факторов:
- площадь комнаты;
- вид осветительных приборов;
- мощность;
- цветовая температура.
Большое значение имеет не только яркость и мощность осветительных приборов, но и цветовая температура. Свет, аналогичный лампе накаливания, дает прибор со световой температурой до 3000 К. Чем показатель выше, тем более холодным будет цвет свечения.
В интерьер помещения можно органично вписать разные виды LED-устройств. Традиционные лампочки, вкручивающиеся в патрон люстры, точечные светильники, светящиеся панели, светодиодные ленты. Можно объединять несколько разных источников света, регулируя яркость, цветовую температуру, и даже цвет подсветки.
Светодиодное освещение в деревянном доме - это особый вид искусства иллюминации интерьера и экстерьера. Домик из дерева, для многих ассоциирующийся с уютом, будет выглядеть деревенской избой без хорошего освещения и продуманного интерьера. Бревенчатые стены и потолки должны иметь соответствующего стиля подсветку. Но пожаробезопасность в приоритете. При прокладывании проводки ее важно защитить от деформации стен, спланировать расположение элементов сети, использовать кабели с нужным сечением. Проект освещения разрабатывается с учетом того, что дерево поглощает свет, ведь горизонтальные венцы выступают, а в углублениях создаются тени. ЛЕД устройства полностью подходят по всем нормам и хорошо сочетаются деревом.
Светодиодная подсветка дома
В дизайне интерьера освещение занимает не последнюю роль. Диодное освещение комнаты - это современный в вашем доме. ЛЕД-светильники - полупроводниковые осветительные элементы, преобразующие электроток в световое излучение. Благодаря изобилию вариантов, широкому выбору цветовой температуры и цвета светодиодное освещение для дома - наилучший способ подчеркнуть красоту интерьерного дизайна, вынести на первый план достоинства оформления и сгладить недостатки, которые не получилось исключить в процессе ремонта.
Led подсветка в комнате создает особую атмосферу, подчеркивает чувство стиля владельца дома. В качестве декоративной подсветки можно применять монохромные и RGB (RGBW) ленты, точечные светильники, комбинируя всевозможные источники света. Каждый элемент по своему подчеркивает оригинальность и непревзойденность выбранного стиля.
Можно выделить несколько основных видов освещения для дома:
- рассеянное - центральный источник света, нейтральный, равномерно освещающий все помещение, охватывая основную площадь;
- точечное рабочее - играет важную роль в зонировании пространства, монтируется в функциональных рабочих зонах, требующих более яркого, направленного света;
- акцентное - его задачей является привлечение внимания к конкретному объекту, фрагменту, части интерьера;
- освещение дома светодиодными лентами - играет декоративную и практичную функцию, подчеркивает эстетическую привлекательность интерьера.
Перед тем, как выбрать светодиодную ленту, точечный светильник или обычную лампочку, тщательно распланируйте свет в компаните.