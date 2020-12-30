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Светодиодное освещение для дома

Вчера, 15:03
Светодиодное освещение для дома - фото 1

Сегодня led подсветка комнаты - не фантастика, как раньше, но еще не стала обыденностью. На смену существующим решениям регулярно приходят новые, ведь светодиоды благодаря своим преимуществам позволяют реализовать даже самые сложные дизайнерские идеи.

Светодиодная подсветка дома снаружи и изнутри не потянет за собой особые энергозатраты и денежные расходы, но значительно улучшит внешний облик и общее впечатление.

Выгоды использования LED освещения:

  • экономичное энергопотребление;
  • пожарная, механическая и экологическая безопасность;
  • долговечность;
  • простота монтажа;
  • комфортное для глаз свечение без мерцаний и вспышек;
  • многообразие выбора.

Внутри дома и квартиры диодное освещение используются в любой из комнат, включая ванную, единственный нюанс - в помещениях с повышенной влажностью следует устанавливать светильники с уровнем IP 65.

Чтобы правильно выбрать LED среди изобилия товаров, представленных на рынке, нужно обратить внимание на ряд факторов:

  • площадь комнаты;
  • вид осветительных приборов;
  • мощность;
  • цветовая температура.

Большое значение имеет не только яркость и мощность осветительных приборов, но и цветовая температура. Свет, аналогичный лампе накаливания, дает прибор со световой температурой до 3000 К. Чем показатель выше, тем более холодным будет цвет свечения.

В интерьер помещения можно органично вписать разные виды LED-устройств. Традиционные лампочки, вкручивающиеся в патрон люстры, точечные светильники, светящиеся панели, светодиодные ленты. Можно объединять несколько разных источников света, регулируя яркость, цветовую температуру, и даже цвет подсветки.

Светодиодное освещение в деревянном доме - это особый вид искусства иллюминации интерьера и экстерьера. Домик из дерева, для многих ассоциирующийся с уютом, будет выглядеть деревенской избой без хорошего освещения и продуманного интерьера. Бревенчатые стены и потолки должны иметь соответствующего стиля подсветку. Но пожаробезопасность в приоритете. При прокладывании проводки ее важно защитить от деформации стен, спланировать расположение элементов сети, использовать кабели с нужным сечением. Проект освещения разрабатывается с учетом того, что дерево поглощает свет, ведь горизонтальные венцы выступают, а в углублениях создаются тени. ЛЕД устройства полностью подходят по всем нормам и хорошо сочетаются деревом.

Светодиодная подсветка дома

В дизайне интерьера освещение занимает не последнюю роль. Диодное освещение комнаты - это современный в вашем доме. ЛЕД-светильники - полупроводниковые осветительные элементы, преобразующие электроток в световое излучение. Благодаря изобилию вариантов, широкому выбору цветовой температуры и цвета светодиодное освещение для дома - наилучший способ подчеркнуть красоту интерьерного дизайна, вынести на первый план достоинства оформления и сгладить недостатки, которые не получилось исключить в процессе ремонта.

Led подсветка в комнате создает особую атмосферу, подчеркивает чувство стиля владельца дома. В качестве декоративной подсветки можно применять монохромные и RGB (RGBW) ленты, точечные светильники, комбинируя всевозможные источники света. Каждый элемент по своему подчеркивает оригинальность и непревзойденность выбранного стиля.

Можно выделить несколько основных видов освещения для дома:

  • рассеянное - центральный источник света, нейтральный, равномерно освещающий все помещение, охватывая основную площадь;
  • точечное рабочее - играет важную роль в зонировании пространства, монтируется в функциональных рабочих зонах, требующих более яркого, направленного света;
  • акцентное - его задачей является привлечение внимания к конкретному объекту, фрагменту, части интерьера;
  • освещение дома светодиодными лентами - играет декоративную и практичную функцию, подчеркивает эстетическую привлекательность интерьера.

Перед тем, как выбрать светодиодную ленту, точечный светильник или обычную лампочку, тщательно распланируйте свет в компаните.

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