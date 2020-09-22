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Супер Топ-модель по-украински: Дата выхода и все участницы сезона

15:08
Участницы реалити Супер Топ-модель по-украински готовы к премьере - фото 1
Участницы реалити Супер Топ-модель по-украински готовы к премьере / СТМПУ

"Новый канал" анонсировал премьеру суперсезона своего модельного шоу под говорящим само за себя названием Супер Топ-модель по-украински или СТМПУ.

Дата премьеры

Премьера шоу "Супер Топ-модель по-украински" состоится в пятницу, 16 октября, на "Новом канале". Время начала - 19:00.

Супер Топ-модель по-украински 2020 - смотреть онлайн трейлер:

Ведущие и эксперты

Бригада звездных экспертов на проекте неизменна. Муза шоу Алла Костромичева, а также фешн-гуру Соня Плакидюк и резонер Сергей Никитюк вновь будут вершить судьбы моделей и в суперсезоне. Также к ним добавятся приглашенные эксперты. Среди них - Сергей Притула, для которого участие в этом проекте станет лебединой песней - знаменитый комик убывает в политику и завязывает с шоубизом.

Участницы сезона

В суперсезоне не будет новеньких, а лишь уже знакомые зрителям модели. Потому он и суперсезон. Всего за победу на проекте будут бороться 20 участниц. Все они были отобраны в ходе многоуровнего голосования и финальная топ-20 будет сформирована только в первом выпуске реалити. Точного списка участниц пока нет, однако уже известны почти все претендентки.

Список участниц СТПМУ 2020:

  1. Катя Свинарчук
  2. Софи Беридзе
  3. Ира Ротар
  4. Анна Сулима
  5. Лиза Доронько
  6. Марго Верховцева
  7. Вика Рогальчук
  8. Арина Любителева
  9. Даша Майстренко
  10. Саша Литвин
  11. Катя Чечеленко
  12. Настя Панова
  13. Кристина-Анна Приходько
  14. Настя Рудая
  15. Таня Брык
  16. Карина Минаева
  17. Амина Досимбаева
  18. Вика Маремуха
  19. Настя Леухина

При этом многих участниц вы рискуете не узнать - они поменялись до неузнаваемости, решив кардинально сменить стиль.

После окончания третьего сезона «Супермодели по-украински» Ира Ротар переехала в Польшу и решилась на кардинальные перемены во внешности. Она стала платиновой блондинкой, нарастила волосы, ресницы и накачала губы. Правда, со временем девушка решила вернуться к натуральному, светло-русому цвету волос. В таком образе вы и увидите ее в Суперсезоне.

Супер Топ-модель по-украински: Дата выхода и все участницы сезона - фото 205756

Ира Ротар и Катя Свинарчук в формате "было-стало"

Супер Топ-модель по-украински: Дата выхода и все участницы сезона - фото 205755

Катя Свинарчук сняла брекеты, похудела на 15 кг, немного увеличила губы (девушки считают, что это важно) и несколько раз сменила цвет волос — от темного до светлого. После того, как на проекте девушке сделали короткую стрижку, она отрастила волосы до плеч, что сделало ее еще более утонченной. Сейчас некогда «пацанковатая» Катя — образец женственности и стиля.

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