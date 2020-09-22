Супер Топ-модель по-украински: Дата выхода и все участницы сезона

Участницы реалити Супер Топ-модель по-украински готовы к премьере / СТМПУ

"Новый канал" анонсировал премьеру суперсезона своего модельного шоу под говорящим само за себя названием Супер Топ-модель по-украински или СТМПУ.

Дата премьеры

Премьера шоу "Супер Топ-модель по-украински" состоится в пятницу, 16 октября, на "Новом канале". Время начала - 19:00.

Супер Топ-модель по-украински 2020 - смотреть онлайн трейлер:

Ведущие и эксперты

Бригада звездных экспертов на проекте неизменна. Муза шоу Алла Костромичева, а также фешн-гуру Соня Плакидюк и резонер Сергей Никитюк вновь будут вершить судьбы моделей и в суперсезоне. Также к ним добавятся приглашенные эксперты. Среди них - Сергей Притула, для которого участие в этом проекте станет лебединой песней - знаменитый комик убывает в политику и завязывает с шоубизом.

Участницы сезона

В суперсезоне не будет новеньких, а лишь уже знакомые зрителям модели. Потому он и суперсезон. Всего за победу на проекте будут бороться 20 участниц. Все они были отобраны в ходе многоуровнего голосования и финальная топ-20 будет сформирована только в первом выпуске реалити. Точного списка участниц пока нет, однако уже известны почти все претендентки.

Список участниц СТПМУ 2020:

Катя Свинарчук Софи Беридзе Ира Ротар Анна Сулима Лиза Доронько Марго Верховцева Вика Рогальчук Арина Любителева Даша Майстренко Саша Литвин Катя Чечеленко Настя Панова Кристина-Анна Приходько Настя Рудая Таня Брык Карина Минаева Амина Досимбаева Вика Маремуха Настя Леухина

При этом многих участниц вы рискуете не узнать - они поменялись до неузнаваемости, решив кардинально сменить стиль.

После окончания третьего сезона «Супермодели по-украински» Ира Ротар переехала в Польшу и решилась на кардинальные перемены во внешности. Она стала платиновой блондинкой, нарастила волосы, ресницы и накачала губы. Правда, со временем девушка решила вернуться к натуральному, светло-русому цвету волос. В таком образе вы и увидите ее в Суперсезоне.

Ира Ротар и Катя Свинарчук в формате "было-стало"

Катя Свинарчук сняла брекеты, похудела на 15 кг, немного увеличила губы (девушки считают, что это важно) и несколько раз сменила цвет волос — от темного до светлого. После того, как на проекте девушке сделали короткую стрижку, она отрастила волосы до плеч, что сделало ее еще более утонченной. Сейчас некогда «пацанковатая» Катя — образец женственности и стиля.