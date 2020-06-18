Судья Вовк слился с избрания меры пресечения Порошенко и затянул дело до июля

Порошенко не избрали меру пресечения

В четверг, 18 июня, в Печерском райсуде Киева прошло заседание по избрании меры пресечения для экс-президента Петра Порошенко, которое закончилось ничем.

Вопреки требованиям адвокатов Порошенко перейти к рассмотрению дела по существу и отказать Офису генпрокурора в преследовании Порошенко по "делу Семочко", зашкваренный "служитель Фемиды" фактически отказался в принципе выбирать желаемую прокурорскими меру пресечения и объявил перерыв в деле до 1 июля.

В то же время еще перед заседанием суда у прокурорских резко изменилась позиция. Вместо требования ареста с залогом в 10 миллионов гривен обвинители решили просить для Порошенко личного обязательства. С отбиранием паспорта и запретом выезда за границу без разрешения следователя.

В поддержку бывшего президента в зал заседания пришли нардепы от "Европейской солидарности" Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Михаил Забродский, а также Александр Турчинов, Сергей Поярков и другие политики.

Кроме того, в поддержку Порошенко и с предупреждением власти выступили представители посольств Канады, Германии и Великобритании, которые на официальных страницах ведомств в Twitter призвали Зе-команду удержаться от пристрастного правосудия.

А уже после чрезвычайно короткого заседания пятый президент Украины выступил с речью перед несколькими тысячами поддерживающих его у здания суда. После этого колонна протестующих отправилась к Офису президента спросить за политическое преследование с Зеленского

Напомним, 10 июня сотрудники ГБР вызвали экс-главу государства на допрос. На самом же деле никаких общений со следователями и детективами не планировалось - силовики просто хотели выцепить избегавшего всеми правдами допросов Порошенко и вручить ему подозрение о нарушении закона. Правда, общаться с посланником Венедиктовой лидер "Европейской солидарности" не согласился, поскольку по закону вручать документ нардепу должна лично генпрокурорша.

После этого адвокат вместе с экс-президентом заявили о том, что юридически подозрение не было получено (Порошенко хитро сбежал), а также пошли к Венедиктовой для разъяснения ситуации (на самом деле - ворвались в кабинет), однако ушли ни с чем.