Судокрем для маленьких детей: назначение и применение

Находитесь в поисках эффективного крема за ухода за кожей новорожденного? Судокрем обладает качествами, необходимыми для устранения проблем с кожей. Его использование показано при пеленочном дерматите.

В таких ситуациях кожа малыша, долго находившаяся в памперсе или пеленках, раздражается и начинает мокнуть. Как правило, страдает паховая область и внутренняя поверхность бедер. Ощущения малоприятные - из-за раздражения ребенок испытывает боль при движении и постоянно плачет.

Как действует Судокрем

Компоненты крема оказывают многостороннее воздействие на кожу новорожденного:

смягчают и снимают воспаление с раздраженного кожного покрова;



осторожно подсушивают мокнущие участки;



заживляют поврежденную кожу;



действуют как анестетик, снимая боль;



дезинфицируют пораженные участки и препятствуют размножению бактерий.



Узнать состав средства можно на странице https://www.add.ua/sudokrem-dlja-vneshnego-primenenija-250-v-ban-1.html - там представлена подробная информация о Судокреме.

Результатом применения крема становится снятие раздражения и устранение обнаруженных проблем с кожным покровом. Для мам маленьких детей такое лекарство - находка. Оно обладает большой эффективностью и при этом имеет доступную цену.

В каких случаях показано применение Судокрема

Препарат может быть применен не только при пеленочном дерматите. Средство успешно справляется с лечением следующих заболеваний:

экзема;



пролежни;



дерматит, вызванный недержанием мочи;



прыщи;



слабые термические ожоги;



поверхностные раны;



солнечные ожоги; обморожения.



При пеленочном дерматите крем наносится на пораженные участки кожи при каждой смене подгузника. При наличии других проблем средство наносят тонким слоем на пораженные участки, обновляя по мере необходимости до полного заживления. Перед применением стоит изучить состав препарата - наносить крем не стоит, если на какой-либо из его компонентов у ребенка аллергия.

Судокрем - отличное средство для тех, кто устал бороться с опрелостями у новорожденных традиционными способами.

Приобрести его можно в аптеке Доброго Дня. Заказ в аптеке можно сформировать онлайн, Товары оплачиваются при получении. Доступно несколько вариантов получения лекарства - в аптечном пункте, на почте или с помощью курьерской доставки. Это значительно экономит время, когда на руках маленький ребенок.